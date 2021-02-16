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16.02.2021 18:29
Рубрика: В мире

СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене

Текст: Алексей Чуриков

Служба безопасности Украины объявила о подозрении известного журналиста Анатолия Шария в государственной измене и нарушении равноправия граждан. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства. Следователи СБУ считают, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и якобы действовал по заказу иностранных структур.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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Подозрение в преступлении объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

"Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария имеющиеся факты его подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении СБУ. Шария обвиняют в том, что через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

Особенно администрацию Владимира Зеленского не устроило то, что Шарий занимался "дискредитацией государственной политики Украины". А эти его, так называемые "противоправные" действия уже использовали в своих интересах российские СМИ. Собранные следователями "доказательства", представляющие собой нарезку выступлений Шария, СБУ смонтировала в трехминутный видеоролик.

В ответ на эту новость Анатолий Шарий на своей страничке в Twitter опубликовал следующий пост: "Благодарю СБУ за предъявление подозрения путем публикации пропагандистского ролика в Telegram по статье "Государственная измена". Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня - чистая политика".

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