Счетная палата нашла нарушения при обустройстве малых городов

Благоустройство малых городов нередко оказывается более скромным, чем предполагалось проектом, а в местных бюджетах не всегда находятся средства на софинансирование работ, обнаружила Счетная палата.

С 2018 года проводится конкурс проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений. Победителями стали 240 проектов, на которые из федерального бюджета выделено почти 15 млрд рублей. Воплощены в жизнь 166 из них. "Заявленный социально-экономический эффект от их реализации в полном объеме не достигнут", - отмечает аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Например, в заявке Переславля-Залесского в качестве ключевой проблемы значилось, что Народная площадь используется в качестве парковки. После реализации проекта, отмечают в СП, площадь по-прежнему занята автомобилями. Работы по ее благоустройству оказались не включены в проектно-сметную документацию. Не появились также лодочная станция и сухой ручей, которые, по проекту, должны были стать главными точками притяжения туристов.

Со стороны регионов фактически было привлечено лишь 1,9 млрд рублей, 48% от заявленного софинансирования. При реализации проектов в Ростове, Переславле-Залесском, Тутаеве и Данилове Ярославской области использовались только федеральные средства. Не установлены показатели результативности использования средств, меры ответственности регионов за несоблюдение графика, отмечают в СП. К примеру, в том же Переславле-Залесском и Тутаеве благоустройство задержалось на 5 месяцев, в Мышкине - на 6, в Ростове - на 7 месяцев.

В то же время эти проекты очень значимы для городов, отметили в СП: повышается квалификация чиновников, более активными становятся жители и возникают другие долгосрочные эффекты.

Малым городам не хватает ­налоговых льгот и приоритета при распределении федеральной помощи

В России насчитывается 781 малый город с населением до 50 тысяч человек, 44 населенных пункта имеют статус исторических поселений. В них есть множество ограничений и обременений для муниципалитетов и собственников недвижимости, а вот каких-либо преимуществ, налоговых льгот, дополнительных возможностей привлечения инвесторов, приоритета при распределении межбюджетных трансфертов у них нет. Большинство таких поселений неспособны самостоятельно решать многочисленные проблемы. Здесь значительное количество памятников истории и культуры, которые требуют реставрации или консервации, жилым и общественным зданиям нужна модернизация, недостаточно развита социальная инфраструктура. Необходимо выделить малые города и исторические поселения в особую категорию и сформировать комплексную концепцию их развития, считают в СП, а также определить, какое министерство будет курировать эту работу. В городах могут быть созданы территории комплексного социально-экономического развития.

"В малых городах проживает около 23 млн человек, то есть почти четверть всего городского населения. Именно поэтому результаты нашей работы чрезвычайно важны для регионов", - подчеркнул глава СП Алексей Кудрин.

При надлежащем качестве управления с использованием цифровых технологий такие населенные пункты могут стать "драйверами" роста экономики, которые обеспечат привлечение частных инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, дополнительные поступления в местные бюджеты, считает Орлова. Они могут быть базой для развития внутреннего туризма, семейного отдыха, новыми площадками для изучения культурного наследия и патриотического воспитания. Например, только благодаря проектам конкурса 2018 года было создано 599 коммерческих объектов и 3486 рабочих мест.

На конкурс города представляют проекты не социально-экономического развития (на это направлены другие программы), а благоустройства, отметили в Минстрое. Это проекты, которые улучшают архитектурный облик поселений и могут включать озеленение, обновление сети дорог, фасадов домов. По итогам 2019 года больше половины жителей отметили существенные улучшения в сфере благоустройства, а рост Индекса качества городской среды в городах-победителях был в два раза выше, чем в среднем по России.

Премии в 30-100 млн рублей не могут решить все проблемы малых городов, подчеркивают в ведомстве. Но целенаправленное благоустройство создает рабочие места и возможности для бизнеса, позволяет перезапустить городские пространства и запланировать их развитие на годы вперед. Обязательного софинансирования проекты благоустройства не предполагают, отмечают в Минстрое, но на каждый рубль федерального бюджета было привлечено 0,5 рубля из регионального бюджета и внебюджетных источников. Так что в целом конкурс - эффективное мероприятие, направленное на развитие малых городов, считают в ведомстве. При этом Минстрой также отмечает случаи, когда на стадии реализации теряются некоторые мероприятия, дизайнерские, архитектурные и планировочные решения. "Минстрой учтет выводы и предложения Счетной палаты в своей работе", - говорится в сообщении ведомства.