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16.02.2021 13:54
Рубрика: Власть

Штрафы за нарушение правил агитации поднимут до полумиллиона рублей

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предполагающий серьезное увеличение штрафов за предвыборную агитацию в запрещенных местах и в день тишины. Также приняты поправки о блокировке незаконных материалов такого рода в интернете.

Инициативы были внесены группой депутатов, среди которых глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Фото: istockphoto
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Согласно законопроекту о санкциях за нарушения при агитации, административный штраф составит от 5 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч, для юрлиц - от 100 тысяч до 500 тысяч.

В настоящее время штрафы за аналогичные нарушения варьируются от одной тысячи до ста тысяч рублей.

Таким же образом предлагается увеличить штраф за размещение печатной агитации в местах, где это запрещено федеральным законом, или без разрешения собственников зданий. В настоящее время штрафы существенно ниже и составляют от 500 рублей до 30 тысяч.

Еще один законопроект наделяет Центризбирком и региональные избиркомы правом инициировать блокировку агитационных материалов в интернете. Они сообщат об этом в Роскомнадзор, и ведомство сможет вводить временное ограничение доступа, либо удалять отдельные материалы. Также возможно временное ограничение доступа к целым ресурсам и сайтам, где они размещены. К ресурсам могут применяться такие санкции, если они сами не принимают мер по ограничению доступа к агитации.

ЦИК сможет инициировать такую блокировку во время проведения выборов и референдумов федерального уровня, а избиркомы субъектов Федерации - к кампаниям регионального уровня. Нововведение предлагается распространить в том числе и на закон о выборах депутатов Госдумы.

Фото: Александр Щербак/ ТАСС
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Ко второму чтению комитет Госдумы по контролю и регламенту доработал текст законопроекта. Так, в обновленном тексте указано, что владелец ресурса должен удалить информацию в течение суток с момента получения уведомления. В случае отказа это сделать доступ к порталу будет ограничен. Еще одна поправка гласит, что территориальные избиркомы также смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконных агитматериалов.

В Центризбиркоме ранее заявляли, что инициатива позволит оперативно пресекать нарушения. А глава профильного комитета Александр Хинштейн выразил надежду, что реакция на законопроект ряда IT-гигантов, в том числе Facebook, Twitter и YouTube, будет адекватной.

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