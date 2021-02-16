Швейцарцы нашли в парикмахерских приют от одиночества

В Швейцарии в последнее время количество посещений парикмахерских увеличилось на 10-15 процентов. Клиенты все чаще заходят в основном для того, чтобы пообщаться. Люди жаждут социального взаимодействия в условиях карантина. Хочется поболтать, а бары и рестораны закрыты до особых распоряжений, отмечает портал 20min.ch.

"У меня появились клиенты, которые снова быстрее стригут волосы, чтобы выйти и увидеться с людьми", - говорит Кэти Хус, владелица салона Gwafför Hairzig в Цюрихе. Они приходят в основном потому, что хотят пообщаться.

По словам Кэти, она вынуждена отложить некоторых клиентов на более поздний срок. Спонтанный визит не всегда возможен. В противном случае, в салоне будет слишком много людей. Парикмахерская стала новым местом общественных собраний, считает она.

Ее коллега в Берне подтвердил, что в условиях изоляции люди хотят излить душу. "Некоторые клиенты приходят только для того, чтобы помыть волосы, а затем сделать массаж головы", - отметил он.

Отдельные клиенты испытывают терпение парикмахеров, в разговоре они разглагольствуют о правах человека в условиях пандемии, жалуются на ограничения. "Пожалуйста, не сообщайте парикмахеру только негативную информацию", - написал в социальных сетях мастер салона из кантона Люцерн, пожелавший остаться неизвестным.