Чемпионка мира Анжелика Сидорова, которая накануне выиграла чемпионат России в помещении с не самым сильным для себя результатом (4,75 м), попробует вернуться на первую строчку в мировом рейтинге на фестивале прыжков с шестом, который пройдет в Москве 21 февраля.

Сидорова показала лучший прыжок зимнего сезона в мире на "Русской зиме", преодолев планку на высоте 4,87 м. Но уже на следующий день лидерство перехватила американка Сэнди Моррис (4,88 м). На ЧР в легкоатлетическом манеже ЦСКА Анжелика штурмовала 4,90 метра, но не смогла взять эту высоту.

- Расстроилась, что не получилось прыгнуть 4,90 м. Очень этого хотела и пока не поняла, что же не получилось, - рассказала Сидорова журналистам. - Соперничество за лучший результат сезона в мире хоть как-то добавляет мотивации. Постараюсь на фестивале прыжков прыгнуть повыше.

Анжелика Сидорова не сильно рассчитывает, что российские легкоатлеты смогут получить нейтральный статус и допуск на чемпионат Европы в помещении, который стартует в польском городе Торунь 5 марта. Поэтому собирается завершать сезон в Москве. А вот трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не хочет терять надежду. И на "Русской зиме", и на чемпионате России она победила с одинаковым результатом - 1,94 м, которым, понятно, тоже осталась недовольна. В следующий раз Мария выйдет в сектор 28 февраля на Кубке Москвы по прыжкам в высоту под музыку.