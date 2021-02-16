Совфед в среду примет решение по кандидатам в Центризбирком

17 февраля Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрит вопрос о наделении полномочиями пятерых членов Центризбиркома. Во вторник список был представлен на заседании профильного комитета по регламенту.

Это действующий зампред ЦИК Николай Булаев, председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина, глава администрации городского округа Красногорск Московской области Эльмира Хаймурзина, члены ЦИК России Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.

"Все кандидатуры, участвующие в сегодняшнем обсуждении, отвечают требованиям, предъявляемым законодательством, имеют необходимый опыт и соответствующее образование", - сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

Вопрос об их назначении будет обсуждаться на пленарном заседании Совета Федерации 17 февраля.

Напомним, срок полномочий Центризбиркома - пять лет, нынешний истекает в марте этого года. В состав комиссии входят пятнадцать человек: по пять от президента РФ, Госдумы и Совфеда.

По словам Вячеслава Тимченко, комитет по регламенту запросил у законодательных органов и глав всех 85 субъектов РФ предложения по кандидатурам в новый состав ЦИК. Ответы поступили из 84 регионов, всего было предложено пять кандидатов. Комитет обсудил и поддержал все кандидатуры, добавил сенатор.