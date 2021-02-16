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16.02.2021 12:58
Рубрика: Власть

Совфед в среду примет решение по кандидатам в Центризбирком

Текст: Галина Мисливская

17 февраля Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрит вопрос о наделении полномочиями пятерых членов Центризбиркома. Во вторник список был представлен на заседании профильного комитета по регламенту.

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Это действующий зампред ЦИК Николай Булаев, председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина, глава администрации городского округа Красногорск Московской области Эльмира Хаймурзина, члены ЦИК России Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.

"Все кандидатуры, участвующие в сегодняшнем обсуждении, отвечают требованиям, предъявляемым законодательством, имеют необходимый опыт и соответствующее образование", - сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

Вопрос об их назначении будет обсуждаться на пленарном заседании Совета Федерации 17 февраля.

Напомним, срок полномочий Центризбиркома - пять лет, нынешний истекает в марте этого года. В состав комиссии входят пятнадцать человек: по пять от президента РФ, Госдумы и Совфеда.

По словам Вячеслава Тимченко, комитет по регламенту запросил у законодательных органов и глав всех 85 субъектов РФ предложения по кандидатурам в новый состав ЦИК. Ответы поступили из 84 регионов, всего было предложено пять кандидатов. Комитет обсудил и поддержал все кандидатуры, добавил сенатор.

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