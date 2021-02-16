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16 февраля 2021 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 12 февраля 2021 года № 61 "О внесении изменений в пункт 2 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в пункт 2 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. №251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 521, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 22 декабря 2020 г. № 555, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24 и от 04 февраля 2021 г. № 30) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.3.1 слова "численностью до 10 человек при проведении экскурсий на открытом воздухе" заменить словами "при условии обеспечения одновременного нахождения в экспозиционном (выставочном) зале не более 2 человек на 5 кв. метрах площади экспозиционного (выставочного) зала".

1.2. В подпункте 2.3.2 слова "одновременного нахождения в читальном зале не более 1 человека на 4 кв. метрах площади читального зала" заменить словами "заполняемости читального зала не более 50 процентов от общей вместимости читального зала".

1.3. В подпункте 2.3.3 слова "театральных, концертных и культурно-досуговых мероприятий" заменить словами "по организации и проведению театральных, концертных и культурно-досуговых мероприятий при условии обеспечения заполняемости места проведения мероприятия не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



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