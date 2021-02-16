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16.02.2021 21:02
Рубрика: Экономика

Таможня сократила число проверок бизнеса на 30 процентов

Текст: Михаил Загайнов

Федеральная таможенная служба в 2020 году сократила количество проверок в отношении бизнеса на 30% - 1603 проверки против 2286 в 2019-м. При этом эффективность подобных мероприятий повысилась.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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"Общая сумма доначисленных денежных средств составила 24 млрд рублей (на 39% выше аналогичного периода 2019 года - 17,2 млрд рублей). Средняя сумма доначислений по результатам одной таможенной проверки составила 15 млн рублей (в 2 раза выше показателя 2019 года - 7,5 млн рублей)", - говорится в сообщении пресс-службы ФТС.

В результате таможенных проверок было конфисковано товаров на 304 млн рублей, возбуждено 7,3 тысячи административных и 348 уголовных дел.

Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Минфин ФТС

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