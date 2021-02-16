"Телеграмма Кеннана" пополнила Библиотеку военного историка РВИО

Передача оригинала "Длинной телеграммы" Кеннана" - телеграммы N 511 посольства США в Москве - прошла в Российском военно-историческом обществе (РВИО). Документ передан архиву на открытии Библиотеки военного историка РВИО.

Знаменитая телеграмма была отправлена советником посольства США в Москве Джорджем Фростом Кеннаном в Вашингтон 22 февраля 1946 года. В ней говорится о невозможности успешного сотрудничества с СССР и даются пошаговые рекомендации занять "жесткую позицию по отношению к Кремлю". Впоследствии копии телеграммы были направлены членам кабинета министров и высшим военачальникам, а госдепартамент разослал документ в посольства США по всему миру.

По мнению историков, вместе с известной Фултонской речью премьера Великобритании Уинстона Черчилля в марте 1946 года, "Длинную телеграмму" Кеннана можно считать американским манифестом холодной войны.

- Кеннан за один заход надиктовал телеграмму и фактически изложил концепцию будущих отношений с нашей страной, которые вместе с Фултонской речью Черчилля стали фундаментом, на котором было сформировано мировоззрение США по отношению к нашей стране, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Кеннан искренне, для себя искренне, любил нашу страну и народ, блестяще говорил по-русски, но во многом заблуждался. Он сформулировал к нам отношение сдерживания, в лучшем случае для нас, в худшем - прямой конфронтации.

Песков отметил, что "какие бы перезагрузки и перегрузки с тех пор ни имели место" в отношениях двух стран, "идеология Кеннана - Черчилля доминировала в том отношении, которое мы чувствовали и продолжаем чувствовать на себе". Включая, как заметил Дмитрий Песков, самого Кеннана, который уже в 1999 году назвал расширение НАТО на восток "трагической ошибкой".

Идеология Кеннана - Черчилля доминировала в том отношении, которое мы чувствовали и продолжаем чувствовать на себе

По словам помощника президента России, председателя РВИО Владимира Мединского, телеграмма Джорджа Фроста Кеннана - "абсолютно уникальный, подлинный документ, а теперь - ценный экземпляр Библиотеки военного историка". Телеграмма находилась в частной коллекции бывшего начальника отдела политического планирования госдепа, американского послевоенного консула в Мюнхене и Вене. Совсем недавное ее на аукционе в США выкупил директор Музея техники Вадим Задорожный и подарил библиотеке, где находится около 15 тысяч ценных книг и архивных документов.

- Передача ценного артефакта историкам - событие в науке, - отметил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян. - Кстати, наши отношения с американскими историками в период холодной войны поучительны тем, что мы не прекращали контакты. Мы работали, вели и ведем диалог ради объективности исторической науки.

Справка "РГ"

Библиотека военного историка при штаб-квартире РВИО создана в 2020 году. Это первая специализированная библиотека для учёных в области военной истории.