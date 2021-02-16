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16.02.2021 14:57
Рубрика: Экономика

Трутнев назвал сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути

Текст: Сергей Тихонов
Обеспечить стабильные и безопасные грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) как в западном, так и в восточном направлении без сезонных ограничений планируется с 2024 года.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совещании о ходе выполнения экспериментального кругового рейса газовоза "Кристоф де Маржери".

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"К 2024 году грузопоток по Севморпути должен быть увеличен до 80 млн тонн в год. Решить поставленную задачу возможно за счет увеличения периода арктической навигации", - сказал Трутнев. Он уточнил, что обычно период судоходства в водах восточного сектора Арктического бассейна составляет не более 5 месяцев в году, начинается в июле и завершается в конце ноября. Поэтому расширение навигационного окна в восточном направлении позволит повысить эффективность использования этого транспортного коридора.

Газовоз- танкер ледового класса Arc7 "Кристоф де Маржери" покинул 5 января в порт Сабетта и отправился на восток по трассе Севморпути. Судно двигалось самостоятельно, без ледокольной проводки. За 11 суток он достиг китайского порта Цзянсу. После разгрузки 27 января "Кристоф де Маржери" отпрвился в обратный путь. У мыса Дежнева (восточной оконечности СМП) 7 февраля судно было взято под проводку ледоколом "50 лет Победы". На момент совещания, 16 февраля суда приближались к проливу Вилькицкого, соединяющего море Лаптевых с Карским морем. Возвращение в порт Сабетта планируется 19 февраля. Это станет самым поздним в истории арктической навигации высокоширотным рейсом.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Севморпуть может стать важнейшей транспортной артерией России, позволяющая более чем на треть сократить морской путь из Европы в Азию. В 2020 году по нему было транспортировано почти 33 млн тонн грузов, в том числе более 18 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). За последние 5 лет грузопоток по СМП вырос почти в 5 раз. Его дальнейшее увеличение должны обеспечить крупные проекты по добыче полезных ископаемых и производству СПГ, реализуемые сейчас в Арктике, такие как "Арктик СПГ-2" и "Восток-Ойл".

"Рейс "Кристоф де Маржери" еще на шаг приблизил нас к реализации планов руководства страны по наращиванию навигации и увеличению грузопотока Северного морского пути", - подчеркнул Трутнев.

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