Турбизнес попросил сократить анкету для электронных виз в Россию

Анкета для иностранных туристов, которые хотели бы приехать в Россию по электронной визе, оказалась слишком сложной, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Представители турбизнеса обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой сократить сведения, которые иностранцы должны указывать в заявлении, сделать формулировки вопросов проще и исключить такие вопросы, которые могут оттолкнуть потенциальных туристов.

Письмо вице-премьеру помимо РСТ также подписали руководители Российской гостиничной ассоциации и Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров (копия есть у "Российской газеты"). В аппарате вице-премьера "РГ" пояснили, что официально письмо еще не получено, о его существовании узнали из сообщений СМИ. "С коллегами из МИДа изучим суть обращения", - отметил представитель вице-премьера.

Введение электронных виз приветствовали турбизнес и Ростуризм. "Запуск электронной визы на территории всей страны с 1 января 2021 года - историческое решение для российского туризма. Это важный шаг по позиционированию России в мире как открытой, прогрессивной и устремленной в будущее страны", - заявляла руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Слишком сложная анкета может нивелировать позитивный эффект, считают представители туриндустрии. Анкета разработана МИДом и утверждена приказом министерства от 14 декабря 2020 года, указывают в РСТ. Документ включает 39 пунктов. "Но часть из них фактически содержит по несколько вопросов, общее число которых в итоге составляет более полусотни", - говорится в письме. При этом анкета для получения электронной визы, утвержденная в 2017 году, содержит 20 пунктов, а анкета для оформления обычной российской визы для иностранцев (кроме граждан США, Великобритании, Канады и Грузии) включает 21 вопрос.

Некоторые вопросы могут вызывать у иностранных туристов как минимум недоумение. Например, желающим посетить Россию предлагается сообщить, используют ли они соцсети и мессенджеры, указать, какие именно, и прикрепить ссылки, отмечают представители туриндустрии. Также иностранцам предлагается заявить о наличии недвижимости на территории России и указать адреса, а еще указать место работы в настоящий момент и не менее двух предыдущих, как и все образовательные организации, кроме средней школы, в которых заявитель проходил обучение.

Иностранцы должны ответить на полсотни вопросов о месте работы, собственности и соцсетях

Электронные визы предполагают краткосрочное пребывание иностранцев в России в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Они будут действовать для граждан 52 государств.

Для оформления визы иностранным туристам достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию, копию заграничного паспорта и оплатить консульский сбор. Ранее такой режим действовал только при посещении Санкт-Петербурга и Калининградской области.

Электронная виза, конечно, очень важна для упрощения визовых формальностей и привлечения туристов, говорит профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова. Но нужно иметь в виду, что визовые формальности относятся к ведению МИДа, правоохранительных органов, а у них есть свои требования и ограничения. Прийти сразу к единому мнению будет сложно, компромисс удастся найти постепенно.