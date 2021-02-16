Турбизнес попросил сократить анкету для электронных виз в Россию

Новости

В Москве девочка напала с ножом на прабабушку 20:03
Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов через РФ 19:50
Ирландцы начали злоупотреблять "медицинским туризмом" 19:41
В США 5 млн человек остались без света и тепла из-за сильных морозов 19:35
Эксперт объяснил причины подорожания сосисок и колбасы 19:32
Москва снова встала в 9-балльных пробках после снегопада 19:29
Минцифры создаст облачную платформу для оказания госуслуг 19:26
Молодежные организации РБ и РФ подпишут соглашение о стратегическом партнерстве 19:14
Стала известна дата начала следующего сезона в РПЛ 19:14
Опубликован первый постер "Круэллы" с Эммой Стоун 18:59
Президент Сербии Александр Вучич наградил патриарха Кирилла 18:54
Названо заболевание, которое будут лечить за счет "налога на богатых" 18:46
Крупный алмаз назовут по имени вакцины - "Спутник V" 18:32
СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене 18:29
В Москве водителей призвали отложить поездки из-за нового снегопада 18:20
Недопоставка вакцины AstraZeneca в ЕС чревата разрывом контракта 18:16
Adidas объявил о начале процедуры продажи Reebok 18:10
Госрегулирование в Беларуси и РФ помогло стабилизировать цены на продукты 17:57
СМИ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку-2" 17:56
Будет создана платформа для обеспечения лекарствами детей с редкими заболеваниями 17:37
В ЕАЭС обнулят ввозные пошлины на драгоценные камни 17:17
Посольство РФ опровергло информацию о гибели российских инструкторов в ЦАР 17:06
Посетители польских горнолыжных курортов забыли о мерах безопасности 16:54
Правительство Тульской области допустило проведение фестиваля "Дикая Мята" 16:47
Вышел трейлер военного фильма Бекмамбетова "Девятаев" с Прилучным 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 19:17
Рубрика: Экономика

Вызывает много вопросов

Турбизнес попросил сократить анкету для электронных виз в Россию
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Анкета для иностранных туристов, которые хотели бы приехать в Россию по электронной визе, оказалась слишком сложной, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Представители турбизнеса обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой сократить сведения, которые иностранцы должны указывать в заявлении, сделать формулировки вопросов проще и исключить такие вопросы, которые могут оттолкнуть потенциальных туристов.

Письмо вице-премьеру помимо РСТ также подписали руководители Российской гостиничной ассоциации и Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров (копия есть у "Российской газеты"). В аппарате вице-премьера "РГ" пояснили, что официально письмо еще не получено, о его существовании узнали из сообщений СМИ. "С коллегами из МИДа изучим суть обращения", - отметил представитель вице-премьера.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Как получить скидку от государства за отдых в России

Введение электронных виз приветствовали турбизнес и Ростуризм. "Запуск электронной визы на территории всей страны с 1 января 2021 года - историческое решение для российского туризма. Это важный шаг по позиционированию России в мире как открытой, прогрессивной и устремленной в будущее страны", - заявляла руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Слишком сложная анкета может нивелировать позитивный эффект, считают представители туриндустрии. Анкета разработана МИДом и утверждена приказом министерства от 14 декабря 2020 года, указывают в РСТ. Документ включает 39 пунктов. "Но часть из них фактически содержит по несколько вопросов, общее число которых в итоге составляет более полусотни", - говорится в письме. При этом анкета для получения электронной визы, утвержденная в 2017 году, содержит 20 пунктов, а анкета для оформления обычной российской визы для иностранцев (кроме граждан США, Великобритании, Канады и Грузии) включает 21 вопрос.

Некоторые вопросы могут вызывать у иностранных туристов как минимум недоумение. Например, желающим посетить Россию предлагается сообщить, используют ли они соцсети и мессенджеры, указать, какие именно, и прикрепить ссылки, отмечают представители туриндустрии. Также иностранцам предлагается заявить о наличии недвижимости на территории России и указать адреса, а еще указать место работы в настоящий момент и не менее двух предыдущих, как и все образовательные организации, кроме средней школы, в которых заявитель проходил обучение.

Иностранцы должны ответить на полсотни вопросов о месте работы, собственности и соцсетях

Электронные визы предполагают краткосрочное пребывание иностранцев в России в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Они будут действовать для граждан 52 государств.

Для оформления визы иностранным туристам достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию, копию заграничного паспорта и оплатить консульский сбор. Ранее такой режим действовал только при посещении Санкт-Петербурга и Калининградской области.

Электронная виза, конечно, очень важна для упрощения визовых формальностей и привлечения туристов, говорит профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова. Но нужно иметь в виду, что визовые формальности относятся к ведению МИДа, правоохранительных органов, а у них есть свои требования и ограничения. Прийти сразу к единому мнению будет сложно, компромисс удастся найти постепенно.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Песков заявил о готовности России к новым жестким санкциям
Госдума одобрила поправки о снятии возрастных ограничений на госслужбе
Посольство РФ опровергло информацию о гибели российских инструкторов в ЦАР
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера