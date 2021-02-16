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Рубрика: В мире

Тысячи доз вакцины могут испортиться в Техасе из-за вызванных морозами проблем

Медики в американском штате Техас спешно пытаются распределить и ввести более восьми тысяч доз вакцины, которые могут испортиться из-за проблем с оборудованием, возникших из-за резкого похолодания. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Фото: David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Помещение для хранения лекарства в округе Харрис осталось без света, из строя также вышел резервный генератор, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - А для того, чтобы вакцина от коронавируса продолжала оставаться эффективной, нужна строго определенная температура".

Пока препарат не растерял своих свойств, власти округа предложили перевезти его в близлежащие больницы, где медицинский персонал сможет оперативно привить большое количество людей.

Тем временем, национальная метеослужба США прогнозирует дальнейшее похолодание в Техасе. Средняя температура воздуха в этом штате, как ожидается, опустится до минус 26 градусов. В крупнейшем городе Техаса - Хьюстоне - синоптики пообещали самую холодную за последние 122 года погоду. Морозы стали причиной остановки нескольких крупных нефтеперерабатывающих предприятий на территории. Почти три миллиона жителей до сих пор остаются без света.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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