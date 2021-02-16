Учителям создадут 700 тысяч "цифровых" рабочих мест

До конца 2024 года для учителей создадут максимально оснащенные с технической точки зрения рабочие места. Всего планируется создать более 700 тысяч таких рабочих мест. Об этом рассказал в интервью "РГ" замглавы Минцифры Евгений Кисляков.

"У нас была задача подключить школы к интернету. Мы поняли, что просто подключить школу недостаточно. Необходимо обеспечить внутри здания разведение интернета, установить точки Wi-Fi, поставить камеры, чтобы можно было этим интернетом пользоваться как сервисом. И мы добавили в обновленную нацпрограмму "Цифровая экономика" большое крупное мероприятие в блок инфраструктуры по внутреннему оснащению школ", - сообщил Кисляков.

Также учителя получат планшеты на базе отечественной операционной системы "Аврора" - это будет прописано в стандарте "Цифровая школа", которую утверждают Минцифры и Минпросвещения. Планшеты будут переданы в образовательную систему после использования для переписи населения.

До конца 2024 года Минцифры планирует обеспечить более 700 тысяч "цифровых" рабочих мест для учителей, включая предоставление мобильной связи, доступа в интернет и технической поддержки.

Полностью интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".