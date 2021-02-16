В аэропорту Минска можно пройти ПЦР-тест на коронавирус

Тестирование на COVID-19 методом ПЦР, теперь можно сделать в Национальном аэропорту Минск, сообщает БЕЛТА.

Все желающие могут сдать ПЦР-тест на коронавирус в лаборатории на территории Национального аэропорта Минск. Лаборатория будет работать с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 06.30 до 14.00, а для пассажиров, вылетающих в Амстердам, - с 06.30 до 09.45 (включая субботу и воскресенье). Время выполнения исследования - 160 минут. Для граждан Беларуси стоимость анализа составляет 39,8 белорусских рублей для иностранных граждан - 57,58 белорусских рублей (около 1650 российских рублей).

Кроме того, в лаборатории по-прежнему выполняется экспресс-тестирование на антиген к COVID-19 методом иммунохроматографического анализа (ИХА). Стоимость этого исследования для белорусов составляет 44,69 белорусских рублей, для иностранных граждан - 48,48 белорусских рублей (около 1400 российских рублей).