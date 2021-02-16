В баскетбольной Суперлиге 1 обострилась борьба за места в плей-офф

В чемпионате первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги команды-участницы, а их всего 14, в регулярном сезоне провели по 20-24 матча из 26.

В феврале резко обострилась борьба за места в плей-офф, куда попадут восемь сильнейших. Подавляющее большинство игр проходят в условиях определения победителя на последних секундах основного времени или даже в овертайме.

Так, например, в недавней встрече столичной "Руны" и сахалинского "Востока-65" (81:83) игрок островитян Алексей Голяхов совершил победный трехочковый бросок за секунду до сирены. Правда, чуть ранее "Восток-65" был не столь удачлив в Ярославе, где сражался с местным "Буревестником" - 59:61. Эта игра развивалась по очень интересному сценарию. Результативность по четвертям увеличивалась в арифметической прогрессии. Если вести счет от хозяев, то было так - 5:12, 10:13, 22:14, 24:20 (суммарно 17, 23, 36 и 44 очка). Здесь под занавес основного времени пытался перевести матч в овертайм игрок сборной России из состава сахалинцев Никита Балашов. Но в Ярославле не получилось.

"Химки-Подмосковье" дома взяли верх на БК "Новосибирск" с минимальным преимуществом - 93:92. Хозяева в концовке уступали 91:92, а за секунду до сирены на линию штрафных встал химчанин Эльхан Ахмедов. Он хладнокровно реализовал два броска подряд, и вместе с товарищами по команде праздновал победу. Кстати, Ахмедов в этой игре показал великолепную реализацию штрафных - 10 попаданий из 10 попыток.

Еще одна игра, не отпускавшая напряжения болельщиков и баскетболистов до последних секунд - матч с участием лидера турнира БК "Самара". Волжане в Ижевске оказались сильнее местной команды "Купол-Родники" (83:80). И здесь добиться успеха помогло мастерство игрока при исполнении штрафных. Самарец Артемс Бутянковс при счете 81:80 в пользу его коллектива дважды поразил цель с линии. На этой игре судейским комиссаром работала олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Ирина Сумникова.

Если брать отдельные индивидуальные статистические номинации, то лавры лучших бомбардиров дивизиона по результативности сейчас у легионеров. Американец Эддисон Спрюилл ("Руна") набрал 347 очков в 23 играх, у его соотечественника Джастина Роберсона ("Уралмаш") показатели такие - 344 (21). Совсем удивительным кажутся способности серба Николы Лепоевича из сургутского клуба "Университет-Югра" - 331 (20) в его 38 лет! Заметим, что Роберсон по ходу сезона менял клуб, он начинал чемпионат в "Буревестнике".

В нынешнем турнире зафиксировано ровно десять случаев, когда игрок набирал за матч от 30 и более очков. Здесь рекорд принадлежит россиянину. 18-летний баскетболист задней линии Андрей Топтунов (рост 183 см) из "Буревестника" в победной домашней встрече с "Уфимцем" (87:79) отличился 35 очками.

Положение команд в Суперлиге 1

1. БК "Самара" - 19 побед - 3 поражения (процент выигрышей - 86);

2. "Уралмаш" (Екатеринбург) - 17-5 (77%);

3. "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - 16-5 (76%);

4. "Руна" (Москва) - 16-7 (70%);

5. МБА (Москва) - 13-9 (59%);

6. "Купол-Родники" (Ижевск) - 11-11 (50%);

7. БК "Новосибирск - 11-11 (50%);

8. "Буревестник" (Ярославль) - 10-10 (50%);

9. "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - 9-11 (45%);

10. ЦСКА-2 (Москва) - 9-12 (43%);

11. "Уфимец" (Уфа) - 8-16 (33%);

12. "Университет-Югра" (Сургут) - 6-14 (30%);

13. "Химки-Подмосковье" - 5-17 (23%);

14. "Иркут" (Иркутск) - 1-20 (5%).