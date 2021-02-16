Новости

Дадонов и Зуб принесли волевую победу "Оттаве" в матче против "Торонто" 07:47
SpaceX запустила новую группу интернет-спутников Starlink 07:33
Аномально холодная погода установилась в Мексике и на юге США 07:28
В Британии открылись первые карантинные отели 07:22
Профессор назвал главную ошибку при приготовлении гречки 07:00
Минцифры обсуждает с Почтой России софинансирование ИТ-образования 07:00
Россиянам предложили работу в Clubhouse 07:00
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" вновь выявили коронавирус 06:49
В Перу почти 500 чиновников тайно вакцинировались от COVID-19 06:48
Циклон подарил два выходных школьникам Комсомольска-на-Амуре 06:36
Эксперт объяснила, от каких полезных продуктов быстро растет живот 06:35
В МВД обозначили требования к автомобилям при прохождении техосмотра 06:06
За счет бюджета повысят "цифровую" квалификацию 80 тысяч преподавателей 06:00
На Кубе перехватили скоростной катер с тонной марихуаны на борту 05:47
Власти Чехии анонсировали возобновление занятий в школах страны 05:38
Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты 05:31
Губернатор Нью-Йорка опроверг занижение данных по умершим от COVID-19 05:31
В США из-за похолодания закрыли пять аэропортов 04:49
В Канаде запустят программу по масштабному выкупу оружия у граждан 04:48
Роспотребнадзор: Пациентов с ОРВИ стало больше в 12 регионах страны 04:39
На севере Мексики 4,7 миллиона человек остались без электричества 04:22
Невролог рассказал об опасности звона в ушах 04:14
Тысячи доз вакцины могут испортиться в Техасе из-за вызванных морозами проблем 04:08
В Израиле с 21 февраля начнется вторая фаза выхода из карантина 03:34
Bloomberg: Крупнейшие НПЗ США приостановили работу из-за морозов в Техасе 02:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 07:22
Рубрика: В мире

В Британии открылись первые карантинные отели

Текст: Максим Макарычев
Пассажиров в аэропорту Хитроу сопровождают к автобусу, чтобы доставить в карантинный отель. 15 февраля 2021 г. Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS Пассажиров в аэропорту Хитроу сопровождают к автобусу, чтобы доставить в карантинный отель. 15 февраля 2021 г. Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS
Пассажиров в аэропорту Хитроу сопровождают к автобусу, чтобы доставить в карантинный отель. 15 февраля 2021 г. Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

В понедельник пассажиров, прибывших в лондонский аэропорт Хитроу, направили в недавно открытые карантинные отели. Согласно новым правилам, прибывающие в Англию из 33 стран с высоким уровнем риска, должны оставаться в карантинных отелях в течение 10 дней за свой счет, с доставкой еды до дверей. В Шотландии правило распространяется на прибывших из любой страны.

Фото: REUTERS
В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии

Британское правительство пытается не допустить, чтобы новые штаммы коронавируса сорвали стремительную кампанию вакцинации, в результате которой за десять недель было сделано более 15 миллионов прививок, сообщает Associated Press. Первую дозу вакцины получила почти четверти населения страны, но чиновники сферы здравоохранения обеспокоены тем, что вакцины могут не защищать от некоторых новых штаммов.

Тем временем британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что вакцинация распространяется на людей старше 65 лет и людей с сопутствующими заболеваниями. Правительство планирует сделать первую прививку всем гражданам старше 50 лет к концу апреля и вакцинировать все взрослое население Альбиона к сентябрю.

Между тем

Еще один вариант коронавируса с потенциально вызывающим беспокойство набором мутаций был обнаружен в Британии и должен стать объектом импульсных испытаний, считают эксперты. Вариант, известный как B1525, является предметом отчета исследователей Эдинбургского университета, которые говорят, что он был обнаружен путем секвенирования генома в 10 странах, включая Данию, США и Австралию, при этом 32 его случая выявлены в Великобритании. Самые ранние последовательности датированы декабрем и обнаружены в Великобритании и Нигерии, сообщает Guardian.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин дал поручения по вакцинации, дорогам и госуслугам. Главное
Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении понятия "уголовный проступок"
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии
Австрийские журналисты: Европа шокирована эффективностью "Спутника V"
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях