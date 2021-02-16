В Британии открылись первые карантинные отели

Пассажиров в аэропорту Хитроу сопровождают к автобусу, чтобы доставить в карантинный отель. 15 февраля 2021 г. Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

В понедельник пассажиров, прибывших в лондонский аэропорт Хитроу, направили в недавно открытые карантинные отели. Согласно новым правилам, прибывающие в Англию из 33 стран с высоким уровнем риска, должны оставаться в карантинных отелях в течение 10 дней за свой счет, с доставкой еды до дверей. В Шотландии правило распространяется на прибывших из любой страны.

Британское правительство пытается не допустить, чтобы новые штаммы коронавируса сорвали стремительную кампанию вакцинации, в результате которой за десять недель было сделано более 15 миллионов прививок, сообщает Associated Press. Первую дозу вакцины получила почти четверти населения страны, но чиновники сферы здравоохранения обеспокоены тем, что вакцины могут не защищать от некоторых новых штаммов.

Тем временем британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что вакцинация распространяется на людей старше 65 лет и людей с сопутствующими заболеваниями. Правительство планирует сделать первую прививку всем гражданам старше 50 лет к концу апреля и вакцинировать все взрослое население Альбиона к сентябрю.

Между тем

Еще один вариант коронавируса с потенциально вызывающим беспокойство набором мутаций был обнаружен в Британии и должен стать объектом импульсных испытаний, считают эксперты. Вариант, известный как B1525, является предметом отчета исследователей Эдинбургского университета, которые говорят, что он был обнаружен путем секвенирования генома в 10 странах, включая Данию, США и Австралию, при этом 32 его случая выявлены в Великобритании. Самые ранние последовательности датированы декабрем и обнаружены в Великобритании и Нигерии, сообщает Guardian.