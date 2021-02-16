В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников

Россияне стали более подкованными в финансовой грамотности, поэтому мошенникам приходится чаще придумывать новые схемы обмана, считает первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Играют роль и меры, которые приняли Центральный банк, кредитные организации и правоохранительные органы. Поэтому все чаще аферисты играют по-крупному: ищут, как можно сразу получить солидный куш. Например, злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и убеждают человека, что якобы против него возбуждено уголовное дело по заявлению Центрального банка. Это новая схема обмана.

"Она появилась потому, что предыдущие уже известны, широко растиражированы и не дают эффекта", - рассказал Сычев агентству РИА Новости. Но и схема обмана сразу множества людей не исчезла из арсенала злоумышленников. Сейчас, по словам Сычева, ее эксплуатируют множество преступных групп. "И чем дальше, тем этих схем больше", - отмечает представитель ЦБ. И не считаться с этой угрозой нельзя.