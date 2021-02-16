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16.02.2021 17:17
Рубрика: Экономика

В ЕАЭС обнулят ввозные пошлины на драгоценные камни

Текст: Ирина Алпатова
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Ввезти цветные драгоценные камни и мелкие бриллианты до 0,3 карат в Россию, Казахстан и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно будет без импортных пошлин. Такое решение приняла Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во вторник 16 февраля. Отмена ввозных пошлин будет действовать 2 года.

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Снижение ставок пошлин позволит сократить издержки в ювелирной отрасли и повысить конкурентоспособность готовых ювелирных изделий на внутреннем и внешних рынках, заявил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Сейчас подготовка камней для изготовления ювелирных изделий в странах ЕАЭС не удовлетворяет внутренний спрос.

Отмена таможенных платежей коснется мелких бриллиантов до 0,3 карат и природных или искусственных изумрудов, сапфиров, рубинов, нефритов, александритов и других подобных камней, используемых в ювелирной промышленности.

Точную дату вступления документа в силу ЕЭК не сообщила. Она будет синхронизирована с датой вступления в силу других решений Совета Комиссии, учитывающих изменения в коды ТН ВЭД ЕАЭС.

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