В ЕАЭС обнулят ввозные пошлины на драгоценные камни

Ввезти цветные драгоценные камни и мелкие бриллианты до 0,3 карат в Россию, Казахстан и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно будет без импортных пошлин. Такое решение приняла Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во вторник 16 февраля. Отмена ввозных пошлин будет действовать 2 года.

Снижение ставок пошлин позволит сократить издержки в ювелирной отрасли и повысить конкурентоспособность готовых ювелирных изделий на внутреннем и внешних рынках, заявил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Сейчас подготовка камней для изготовления ювелирных изделий в странах ЕАЭС не удовлетворяет внутренний спрос.

Отмена таможенных платежей коснется мелких бриллиантов до 0,3 карат и природных или искусственных изумрудов, сапфиров, рубинов, нефритов, александритов и других подобных камней, используемых в ювелирной промышленности.

Точную дату вступления документа в силу ЕЭК не сообщила. Она будет синхронизирована с датой вступления в силу других решений Совета Комиссии, учитывающих изменения в коды ТН ВЭД ЕАЭС.