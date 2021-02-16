В Германии заявили, что Европа "стратегически заинтересована" в диалоге с РФ

Германия и страны Евросоюза стратегически заинтересованы в диалоге с Россией. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, на "8-й Российской конференции" Российско-германской внешнеторговой палаты.

"Несмотря на все разногласия, Европейский союз и Германия испытывают стратегический интерес к сохранению диалога с Россией. Россия является нашим соседом и одним из основных игроков в глобальной политике", - цитирует Альтмайера ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что "отсутствие диалога не является альтернативой" для Евросоюза. Петер Альтмайер также отметил, что его личная позиция по проекту строительства газопровода "Северный поток-2" не изменилась. "Было бы неверно постоянно ставить новые вопросы в адрес проекта. Поставки газа требуют долгосрочных безопасности и надежности", - приводит слова немецкого министра РИА Новости.