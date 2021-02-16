В Госдуму внесены поправки о блокировке порочащей информации в интернете

Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Боярский, Андрей Альшевских и Валерий Газзаев. В законе "Об информации" они предлагают ввести новую статью, в которой детально прописать порядок ограничения доступа к недостоверной информации, порочащей честь и достоинство лица. Речь об информации, которая связана с обвинением в совершении преступления.

Согласно законопроекту, каждый гражданин получит право обратиться к прокурору своего региона с просьбой принять меры по удалению такой информации. А если сведения не будут удалены, то по блокировке ресурса.

К заявлению автору обращения нужно будет приложить заверенную копию интернет-страницы.

У прокуратуры будет десять дней, чтобы провести проверку заявления. Если доводы заявителя будут признаны справедливыми, заключение передадут в Генеральную прокуратуру. Затем в течение пяти рабочих дней генпрокурор или его заместители должны будут проверить заключение. После этого они смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием принять меры.

В свою очередь, это ведомство должно будет уведомить владельца сайта о необходимости удалить контент. В случае отказа страница или сайт должны будут быть заблокированы провайдером, а если тот ничего не сделает, то ресурс попадет в федеральный список на блокировку.

Действующее законодательство уже предусматривает возможность пресечения распространения недостоверной общественно значимой информации. Однако нынешние нормы, по данным инициаторов, не содержат действенного механизма непосредственной оперативной защиты граждан от распространения таких сообщений.

Принятие законопроекта создаст способ защиты прав в информационной среде, уверены парламентарии.