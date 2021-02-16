В Японии выбросят часть закупленной вакцины Pfizer

Генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил на пресс-конференции 16 февраля, что часть закупленной страной вакцины против коронавируса производства Pfizer придется выбросить, поскольку для нее не хватает специальных шприцев. По словам чиновника, закупить такие шприцы довольно сложно, поскольку их выпуск во всем мире невелик.

Специальные шприцы нужны, чтобы извлечь шесть доз препарата из каждого флакона с вакциной, поскольку обычным шприцем получается добыть лишь пять доз, а значит, шестую приходится выбрасывать. Из-за этого уже заказанной для Японии партии вакцины хватит только на 60 миллионов человек, а не на 72 миллиона, как предполагалось при закупке.

Использование вакцины Pfizer в Японии было одобрено 14 февраля, вакцинация начинается 17 февраля. В первую очередь должны быть привиты медицинские и социальные работники, это около 4 миллионов человек, затем - 36 миллионов человек старше 65 лет. Следом предполагается вакцинировать 8,2 миллиона жителей с хроническими заболеваниями. Ожидается, что привить эти группы населения получится до мая, после чего стартует вакцинация остальных граждан.

Япония еще в 2020 году подписала соглашение о поставках вакцин с Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Поскольку в конце июля - начале августа Япония все же планирует провести Летние Олимпийские игры, власти уделяют повышенное внимание борьбе с коронавирусом. При этом Минздрав Японии в апреле намерен провести масштабное исследование, чтобы понять, есть ли побочные эффекты от прививок. Ведомство планирует опросить 3 миллиона человек, по одному миллиону на каждое наименование вакцины, а затем тщательно проанализировать собранные данные.