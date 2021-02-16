Новости

Пьяный уралец отказался покинуть самолет и ударил полицейского 10:58
ФСБ опубликовала видео задержания финансистов "ИГ" в Крыму и Татарстане 10:56
В центре Москвы загорелся бизнес-центр 10:54
Названы самые популярные производители компьютеров в России 10:53
Москино открывает Киноклуб и проводит Неделю Берлинале 10:53
Вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Кинг Конга" 10:42
В московском метро мужчина швырнул бутылку в поезд 10:40
Видео: Железнодорожники Украины работают в "средневековых" условиях 10:40
Афины засыпало снегом 10:37
Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом 10:35
В Японии выбросят часть закупленной вакцины Pfizer 10:25
Мишустин выделил Петербургу 764 млн на два детсада 10:15
Студентка из Казани представит Россию на мировом конкурсе красоты 10:13
"Автодор" прекратит взимать оплату проезда смарт-картами 09:42
СК: Найденный в Тобольске при сортировке мусора младенец родился живым 09:38
Под Омском сын заживо закопал отца в сугроб 09:32
В Пскове археологи нашли в могиле тысячелетние весы 09:25
Мишустин выделил дополнительно 3,6 млрд на развитие села 09:24
В Подмосковье бывший уголовник украл игрушки на 160 тысяч рублей 09:22
Украина и Швеция признаны самыми опасными странами Европы 09:19
Пассажир аварийно севшего Ан-24 потребовал миллион из-за травмы и кошмаров 09:13
Психолог дала советы по повышению эффективности при удаленке 09:13
В Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской из-за замечания 09:07
В Красноярске завели дело после вооруженного конфликта в спортзале 08:45
Рио-де-Жанейро приостанавливает вакцинацию населения от коронавируса 08:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 10:25
Рубрика: В мире

В Японии выбросят часть закупленной вакцины Pfizer

Текст: Константин Волков

Генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил на пресс-конференции 16 февраля, что часть закупленной страной вакцины против коронавируса производства Pfizer придется выбросить, поскольку для нее не хватает специальных шприцев. По словам чиновника, закупить такие шприцы довольно сложно, поскольку их выпуск во всем мире невелик.

Япония заявила о готовности к переговорам с Россией

Специальные шприцы нужны, чтобы извлечь шесть доз препарата из каждого флакона с вакциной, поскольку обычным шприцем получается добыть лишь пять доз, а значит, шестую приходится выбрасывать. Из-за этого уже заказанной для Японии партии вакцины хватит только на 60 миллионов человек, а не на 72 миллиона, как предполагалось при закупке.

Использование вакцины Pfizer в Японии было одобрено 14 февраля, вакцинация начинается 17 февраля. В первую очередь должны быть привиты медицинские и социальные работники, это около 4 миллионов человек, затем - 36 миллионов человек старше 65 лет. Следом предполагается вакцинировать 8,2 миллиона жителей с хроническими заболеваниями. Ожидается, что привить эти группы населения получится до мая, после чего стартует вакцинация остальных граждан.

Япония еще в 2020 году подписала соглашение о поставках вакцин с Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Поскольку в конце июля - начале августа Япония все же планирует провести Летние Олимпийские игры, власти уделяют повышенное внимание борьбе с коронавирусом. При этом Минздрав Японии в апреле намерен провести масштабное исследование, чтобы понять, есть ли побочные эффекты от прививок. Ведомство планирует опросить 3 миллиона человек, по одному миллиону на каждое наименование вакцины, а затем тщательно проанализировать собранные данные.

В мире Восточная Азия Япония Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Минсельхоз прокомментировал сообщения о возможном росте цен на колбасу
В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях