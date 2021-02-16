В Израиле с 21 февраля начнется вторая фаза выхода из карантина

Кабинет министров Израиля по вопросам коронавируса одобрил новый этап послабления карантина. Об этом говорится в совместном заявлении канцелярии премьер-министра и министерства здравоохранения страны.

Вторая фаза выхода из карантина вступит в силу 21 февраля в 07:00, пишет РИА Новости. Торговые центры, рынки, уличные магазины, музеи, библиотеки, а также молитвенные дома будут открыты при условии соблюдения определенных противоэпидемических правил.

Граждане, получившие две дозы вакцины от коронавируса, а также те, кто переболели COVID-19 и имеют соответствующие справки, могут посещать спортзалы, спортивные и культурные мероприятия, бассейны.

"Герметичный" локдаун в Израиле был снят седьмого февраля. Теперь жителям разрешено отдаляться от дома на расстояние более одного километра, рестораны и кафе работают на вынос, открыты национальные парки и заповедники. Однако многие ограничения все еще действуют в Израиле.