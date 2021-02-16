В Киеве заявили, что "вынуждены" импортировать электроэнергию из РФ

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко признал, что Киев вынужден был возобновить импорт электроэнергии из России из-за критической ситуации, сложившейся вокруг нехватки топлива украинским ТЭС. Как уточняет ТАСС, Витренко заявил, что в Киеве опасались веерных отключений электричества, поэтому решились на эту меру.

Чиновник пояснил, что при этом официальный Киев продолжает выступать против закупок электроэнергии из России и Беларуси, а также признал, что энергетическая система Украины "критически зависит" от них.

"Были холода, был дефицит электроэнергии при том, что все наши атомные, газовые блоки работали на полную мощность. Была аварийная помощь и импорт из Беларуси, даже несколько дней из РФ. Была угроза веерных отключений", - приводит слова и.о. министра агентство. Витренко пояснил, что Киев сейчас работает над проектом объединения с энергосистемой стран Евросоюза. Украинские власти оптимистично надеются достичь этой цели к 2023 году. Как сообщил в понедельник портал Strana.uа, Украина не откажется от импорта электроэнергии из России по крайней мере до конца текущего отопительного сезона.