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16.02.2021 20:15
Рубрика: Власть

Варианты спасения

Разработано более двух тысяч моделей чрезвычайных ситуаций
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
В настоящее время в 56 регионах РФ фиксируются неблагоприятные погодные явления, которые могут привести к различным ЧС. Как сообщили накануне в МЧС России, ведомственные аналитики учли каждый из вариантов развития событий.

"Более 2 тысяч моделей развития обстановки разработано и доведено до органов управления оперативными дежурными сменами. Циклоны принесли сильный снег в регионы Дальнего Востока, Приволжья и Центральной России, вызвав обрушение кровель и ограничив транспортное сообщение. Силы и средства МЧС задействованы для оказания помощи участникам дорожного движения", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Сейчас пристальное внимание спасателей приковано к Дальнему Востоку. Организовано дежурство мобильных групп с высокопроходимой техникой на основных трассах Хабаровск - Владивосток, Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Развернут один пункт обогрева на наиболее опасном участке. Пожарные извлекают из снежного плена как легковые автомобили, так и большегрузы.

Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в регионе сформирована большая группировка, в том числе и из сил личного состава региональных главков МЧС России в количестве более 1 тысячи человек и около 500 единиц техники.

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Еще один из центров повышенного внимания - Северный Кавказ. Юг России сейчас особо подвержен лавинам. Накануне было полностью перекрыто движение по Военно-Грузинской дороге для любых видов транспорта. Сейчас там скопилось около 500 большегрузов. Для водителей развернут пункт обогрева.

Запрещено также движение по Транскаму на участке Бурон - Северный портал Рокского тоннеля.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС

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