Выигрывает интеллект: В период пандемии успеха добились компании, сделавшие ставку на инновации

2020 год войдет в историю как небывалый по масштабам и последствиям кризис - экономический и гуманитарный. Пандемия COVID-19 стала глобальным стресс-тестом не только для населения Земли и систем здравоохранения всех стран мира, но и для бизнеса любого масштаба - от транснациональных корпораций до маленьких частных предприятий. Она разрушила цепочки поставок сырья и готовой продукции, поколебала уверенность в прогнозируемости бизнес-процессов, но стала и новым вызовом для тех, кто уже справился с серьезными кризисами конца ХХ и начала ХХI века.

Реальные доходы россиян упали, снизилась покупательская активность, соответственно, резко сократились доходы производителей. Многие российские компании столкнулись с трансформацией своих партнеров и клиентов, необходимостью осваивать процессы в онлайне, изменением предпочтений потребителей. Ситуация заставила их оперативно адаптироваться к новой реальности, искать необычные форматы работы, осваивать инновационные виды продукции и в целом оперативно создавать новые маркетинговые стратегии.

И, как ни странно, в этих экстремальных условиях некоторые компании смогли не только увеличить продажи, но и упрочить свои позиции на мировом рынке, повысить показатели экспорта. Причем наиболее успешными оказались не традиционные экспортеры, а несырьевые и неэнергетические компании, которые создали свою продукцию на основе научных разработок и оригинальных бизнес-концепций. Ярким примером являются российские компании-производители косметики, средств гигиены и товаров бытовой химии. В прежние времена их конкуренция с признанными мировыми гигантами казалась просто невозможной. Но в последние годы многие из них смело и энергично развивали бизнес и шаг за шагом увеличивали свое присутствие как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Один из таких лидеров - компания "Арнест", ставшая преемником Невинномысского завода бытовой химии. Компания выпускает более 50 процентов национального объема производства аэрозолей и в предыдущие годы занимала около 2,5 процента мирового рынка бытовой химии. Компания является активным участников двух Национальных проектов - удвоения несырьевого экспорта и повышения производительности труда.

- В 2020 году рост производства к 2019 году составил около 10 процентов, - рассказал "РГ" президент компании Алексей Сагал. - Уточнить нашу долю на мировом рынке бытовой химии сможем весной, когда будет официальная статистика, но предполагаю, цифра будет не меньше 3 процентов. Секрет успеха - люди, инвестиции, локализация производства и помощь государства. В Северо-Кавказском федеральном университете действует открытая по нашей инициативе единственная в России кафедра для подготовки специалистов в области технологий производства аэрозолей. Очень помогает Минпромторг РФ, реализующий ряд программ поддержки экспортеров совместно с Российским экспортным центром.

На экспорт - в страны СНГ, ЕС, Персидского залива, в Израиль, Индонезию, Малайзию, Сингапур, Южную Корею, Турцию, Вьетнам, Филиппины, Африку - компания направляет дезодоранты, освежители воздуха, инсектициды, средства для ухода за обувью. Основа экспорта - продукция, произведенная для международных компаний под их брендами. В 2020 году экспорт аэрозолей вырос в 3 раза по сравнению с 2017 годом. С повышением спроса на дезинфицирующие средства, применяемые для профилактики вирусов, компания организовала массовый выпуск этих продуктов, оперативно разработав инновационные эффективные рецептуры.

В последнее время как на Западе, так и в России особой популярностью пользуется уходовая косметика, изготовленная из натуральных компонентов.

Такую выпускает компания Natura Siberica, чья продукция создается на основе дикорастущих растений Сибири и Дальнего Востока. Компания была создана в 2008 году и быстро развивалась, разрабатывая оригинальные средства по уходу за кожей и волосами. Сейчас ее продукция производится не только в России, но и в Швейцарии, Италии, Эстонии - из особого эко-сырья и на оборудовании, аналогов которому в России пока нет. Эти товары поставляются более чем в 45 стран мира, в некоторых из них действуют собственные магазины компании. Кроме того, эта продукция используется во многих отелях Англии, Японии, Германии, Франции, Китая.

В период пандемии спрос на подобную косметику значительно вырос, и компания быстро переключилась на онлайн-продажи, перебросив туда почти весь ассортимент, который прежде реализовала только через собственную торговую сеть, чтобы сохранять эксклюзивность. В результате онлайн-продажи выросли в семь раз - с 3-4 процентов до 20, и продолжают расти. Одновременно к продажам привлекли блогеров - причем не только "раскрученных" с миллионными подписчиками, но и самых обычных, с 20-30 тысячами фолловеров, что также значительно увеличило продажи.

Устойчивость своего бизнеса продемонстрировала и компания DRC, обладающая более чем пятнадцатилетним опытом производства средств по уходу за полостью рта, медицинских изделий, профессиональной косметики Femegyl. Ее зубные пасты под маркой R.O.C.S., изготовленные из натуральных ингредиентов по авторской низкотемпературной технологии, известны во многих странах мира.

Компания создала собственную научную лабораторию которая постоянно разрабатывает новые формулы продуктов. Их рецептуры подвергаются тщательным лабораторным и клиническим исследованиям как на стадии разработки, так и после запуска производства. Результаты исследований публикуются в специализированных медицинских изданиях, а также представляются на научных конференциях в России и за рубежом, в том числе на конгрессах Всемирной федерации стоматологов (FDI). Лаборатория владеет более чем 50 патентами на формулы, а ее инновационные разработки стали основой для десятков диссертаций.

Один из приоритетов компании - расширение экспорта. Продукция была сертифицирована для продаж в ЕС, имеет европейские досье безопасности на каждый продукт. Продукцию компании можно купить не только в странах СНГ, но и в Прибалтике, Финляндии, Германии, Турции, Японии, США, на Кипре, в Польше, Малайзии - всего более чем в 50 странах мира.

Конечно, и внутренние поставки, и экспорт в первый пиковый период локдауна - в апреле-мае 2020 года - упали, но объемы быстро восстановились после снятия жестких ограничений. Компания не объявила локдаун, как многие другие производители, и продолжала работать.

Пандемия создала серьезные риски разрыва цепочек поставки сырья и комплектующих. Многие производители косметики и гигиенической продукции столкнулись с дефицитом сырья и упаковки - в Индии и Китае их производители либо были перегружены заказами, либо закрывались на карантин. Но в целом за 2020 год экспорт компании вырос более чем на 18 процентов несмотря на то, что перемещение товаров между странами было затруднено.

- К выходу на зарубежные рынки компанию подтолкнули бизнес-амбиции и желание продемонстрировать свои инновационные разработки, - не скрывает генеральный директор компании Светлана Матело. - В первое время мы сталкивались с определенными трудностями, потому что наши бренды были не известны не только за рубежом, но и в России. Но с течением времени они получили известность, и теперь партнеры ищут нас, а мы их выбираем. Конечно, мы пользуемся инструментами господдержки в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Первый - это поиск партнеров, второй - компенсация расходов на участие в международных выставках и конференциях и третий - компенсация затрат на регистрацию и сертификацию продукции в других странах.

Пандемия стала неожиданным, но очень важным уроком для российского бизнеса: в кризисный период выигрывает тот, кто делает ставку на инновации, нетривиальные решения, инициативу, кто не боится рисковать и работать на перспективу. В этом отношении инновационные компании обладают ресурсами, гораздо более важными для развития, чем традиционные стратегии. Несмотря на сложный 2020 год, компании-лидеры уверены в своих перспективах.

- Не сомневаюсь, что через три года мы достигнем поставленной нами еще в 2017 году цели - девятикратного увеличения экспорта, - говорит Алексей Сагал.

- Самое главное - не идти на очевидный риск и не питать чрезмерных иллюзий, - дает совет начинающим экспортерам Светлана Матело. - Экспорт, особенно в начале, - это долгосрочная инвестиционная стратегия, именно так его и нужно принимать со всеми ее оборотными сторонами. Мы поддерживаем все инициативы Минпромторга РФ и РЭЦ по поддержке экспорта и предлагаем свои. Одно из наших предложений - развитие интернет-торговли с территории Российской Федерации. Это позволило бы отечественным компаниям - и большим, и маленьким - значительно увеличить экспорт.