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Рубрика: Происшествия

Уронили авторитет

Начались процессы против криминальных лидеров
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Новая практика: по всей стране начались процессы против лидеров преступного мира по новой статье УК. Она наказывает криминальных авторитетов только за то, что они являются авторитетами. В некоторых регионах предполагаемые "крестные отцы" оказываются на скамье подсудимых целыми группами.

"Вологодский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении пяти обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

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Как пояснили в свою очередь в МВД, перед судом предстали предполагаемый вор в законе, а также четверо его ближайших подручных. Они были так называемыми "смотрящими", то есть руководили криминальной жизнью на определенных территориях. Трое обвиняемых были "смотрящими" в городах Череповец, Великий Устюг и Вологда. Еще один сейчас находится в колонии. Судя по всему, там он тоже выполнял функции "смотрящего".

Как напоминает член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров, в 2019 году Уголовный кодекс дополнен статьей 210.1, которая устанавливает уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. За это предусматривается лишение свободы от 8 до 15 лет.

По словам экспертов, в криминальном мире серьезно отнеслись к новшеству. Закон загоняет "крестных отцов" в угол: признание своего статуса фактически приравнено к явке с повинной. Отрицание - противоречит внутренним правилам теневого мира. Сейчас криминальные авторитеты изобретают различные словесные формулы, чтобы и не признаваться, и правил не нарушать. А некоторые вообще называют себя кем-то вроде "и.о.", мол, я тут не "смотрящий", я просто выполняю его обязанности.

По новой статье криминальный авторитет рискует получить новый срок, даже не выходя из тюрьмы

Впрочем, новые нормы озадачили и правоведов: масса деталей требует технической проработки. Как доказывать вину? Кого считать криминальным авторитетом? "В теории уголовного права пока не выработано единого подхода к толкованию понятия лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии", - говорит Дмитрий Уваров.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Но подходы сейчас активно нарабатываются на практике. Первый приговор по новой статье был вынесен в октябре 2020 года Мосгорсудом. Сейчас такие дела набирают ход. Например, в начале февраля в Челябинской области обвинение по новой статье предъявлено гражданину, которого правоохранители считают криминальным авторитетом. Кроме того, он подозревается в незаконном обороте оружия и разбое. А Липецкий областной суд уже приступил к рассмотрению дела заключенного, который уже несколько лет сидит в тюрьме N 2 в Ельце. Когда-то он был осужден на 17 лет за кражу и разбой. Сейчас его обвиняют в том, что он является вором в законе.

Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина обратила внимание на то, что новая статья позволяет наказывать тех, кого раньше нельзя было привлечь к ответственности, ввиду того что формально они не совершали преступлений.

Происшествия Правосудие Суд Власть Право Уголовное право Уголовное законодательство

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