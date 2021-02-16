В России разработали методику для спасения тяжелобольных COVID-19

Новости

В Петербурге заканчивается вторая волна COVID-19 11:00
Учителям создадут 700 тысяч "цифровых" рабочих мест 11:00
Пьяный уралец отказался покинуть самолет и ударил полицейского 10:58
Моряки-каспийцы нанесли удар по кораблям условного противника 10:57
ФСБ опубликовала видео задержания финансистов "ИГ" в Крыму и Татарстане 10:56
В центре Москвы загорелся бизнес-центр 10:54
Названы самые популярные производители компьютеров в России 10:53
Москино открывает Киноклуб и проводит Неделю Берлинале 10:53
Вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Кинг Конга" 10:42
В московском метро мужчина швырнул бутылку в поезд 10:40
Видео: Железнодорожники Украины работают в "средневековых" условиях 10:40
Афины засыпало снегом 10:37
Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом 10:35
В Японии выбросят часть закупленной вакцины Pfizer 10:25
Мишустин выделил Петербургу 764 млн на два детсада 10:15
Студентка из Казани представит Россию на мировом конкурсе красоты 10:13
"Автодор" прекратит взимать оплату проезда смарт-картами 09:42
СК: Найденный в Тобольске при сортировке мусора младенец родился живым 09:38
Под Омском сын заживо закопал отца в сугроб 09:32
В Пскове археологи нашли в могиле тысячелетние весы 09:25
Мишустин выделил дополнительно 3,6 млрд на развитие села 09:24
В Подмосковье бывший уголовник украл игрушки на 160 тысяч рублей 09:22
Украина и Швеция признаны самыми опасными странами Европы 09:19
Пассажир аварийно севшего Ан-24 потребовал миллион из-за травмы и кошмаров 09:13
Психолог дала советы по повышению эффективности при удаленке 09:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 09:32
Рубрика: Общество

В России разработали методику для спасения тяжелобольных COVID-19

Текст: Николай Грищенко

Российские врачи разработали уникальную методику лечения пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме.

- Наша российская наука действительно совершила прорыв. Протокол, разработанный учеными и врачами МГУ, позволил спасать жизни большинства тяжелых пациентов, попадавших к нам в стационар. Смертность составила 0,94 процента, а среди больных, оказавшихся на ИВЛ, менее 13,5 процента, - сообщил KP.RU врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

Фото: iStock
Психолог дала советы по повышению эффективности при удаленке

Настоящим актиковидным открытием стал препарат, который традиционно применяется у больных подагрой. Его эффективность при COVID-19, как отметил доцент кафедры госпитальной терапии №1 РНИМУ имени Пирогова Валерий Вечорко, подтверждена масштабным исследованием.

Сейчас команда исследователей МГУ вместе с международной группой экспертов участвует в разработке подходов к лечению пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме. Важно понять, какие меры нужно принимать, чтобы не допустить перехода инфекции в тяжелую форму.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минсельхоз прокомментировал сообщения о возможном росте цен на колбасу
В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии