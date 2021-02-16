В России разработали методику для спасения тяжелобольных COVID-19

Российские врачи разработали уникальную методику лечения пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме.

- Наша российская наука действительно совершила прорыв. Протокол, разработанный учеными и врачами МГУ, позволил спасать жизни большинства тяжелых пациентов, попадавших к нам в стационар. Смертность составила 0,94 процента, а среди больных, оказавшихся на ИВЛ, менее 13,5 процента, - сообщил KP.RU врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

Настоящим актиковидным открытием стал препарат, который традиционно применяется у больных подагрой. Его эффективность при COVID-19, как отметил доцент кафедры госпитальной терапии №1 РНИМУ имени Пирогова Валерий Вечорко, подтверждена масштабным исследованием.

Сейчас команда исследователей МГУ вместе с международной группой экспертов участвует в разработке подходов к лечению пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме. Важно понять, какие меры нужно принимать, чтобы не допустить перехода инфекции в тяжелую форму.