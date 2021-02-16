В России ужесточаются правила перевозки животных по железной дороге

Минтранс утвердил обновленные единые правила перевозки домашних животных железнодорожным транспортом. Они вступят в законную силу с 1 сентября 2021 года и будут действовать до 1 сентября 2027 года.

"Уже сейчас можно с твердой уверенностью сказать, что обновленные правила несут в себе исключительно положительные моменты для животных, а соответственно, и для их владельцев в плане спокойствия за их жизнь и здоровье, - пояснил "Российской газете" адвокат Виталий Ревзин.

Со стороны отправителя появляется обязанность обеспечения отправляемого животного безопасными для него кормами, емкостями для достаточного количества воды, которая должна быть в запасе, а также подстилками, что очень актуально в плане гигиены. Специальные вагоны и крытые составы создадут безопасность и комфорт животным.

Перевозчик и проводник же со своей стороны должны обеспечить и запас воды, и уборку пространства во время стоянок поездов. Что очень актуально в наше время, так это необходимость оповещения ветеринарного надзора о случаях заболевания животных, а также об отказе от еды и воды. На первый взгляд, это может показаться не таким уж и важным (ну подумаешь, ни поел, ни попил), однако это как раз и является первым сигналом о том, что с животным не всё в порядке".

Юрист добавляет, что оформление документов (свидетельство, сертификат, разрешение департамента ветеринарии Минсельхоза России) - грамотный подход к тому, чтобы во время перевозки не были подвергнуты риску остальные животные, и, как следствие, люди, поскольку далее больные животные могут быть переносчиками заболеваний. "В наше непростое с точки зрения пандемии время, это более чем актуально. Проанализировав все стороны правил, становится очевидно, что обновления затрагивают не только безопасность и комфорт животных, но и ответственность сторон - грузоотправителя и перевозчика. Чем больше ответственности, тем меньше проблем мы получаем в итоге", - отмечает юрист.

Но в то же время, по его словам, перевозка всех животных должна будет осуществляться в специальных вагонах и крытых составах. А мелких зверей можно перевозить в клетках или ящиках в несколько ярусов. Особенно актуально это будет для отправки крупных пород собак, а не только лошадей или крупных сельхозживотных.

Ну а что же изменится в перевозке ручных домашних любимцев? Придется при посадке в вагон сдавать тойтерьера Тузика или котенка Рыжика в багаж ? Или можно будет оставить рядом с собой в переноске? Как поясняет Ревзин, сохраняет юридическую силу та норма, при которой именно мелких домашних животных и птиц можно перевозить в ручной клади, если вагон это подразумевает. "Если тип вагона не позволяет перевезти любимого мелкого питомца в ручной клади, то владелец животного может рассмотреть вариант перевоза в спецвагоне. Либо поменять сам вагон на тот, в котором перевозка домашнего животного допустима", - пояснил юрист. Ну и ,конечно же, играют роль внутренние правила и инструкции конкретного перевозчика.