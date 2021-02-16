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16.02.2021 19:21
Рубрика: Экономика

Не бойтесь, она ручная кладь

Изменились правила провоза животных в поездах
Текст: Евгений Гайва, Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
С 1 сентября вступят в силу новые единые правила перевозки домашних животных железнодорожным транспортом. Они будут действовать до 1 сентября 2027 года. Их утвердил минтранс.
Перевозить четвероногих друзей можно в купе. Но, скорее всего, купе придется выкупить. Фото: photoxpress Перевозить четвероногих друзей можно в купе. Но, скорее всего, купе придется выкупить. Фото: photoxpress
Перевозить четвероногих друзей можно в купе. Но, скорее всего, купе придется выкупить. Фото: photoxpress

Изменения затронут перевозку сельхозживотных. Правила же проезда кошек и собак в основном определяют сами компании. В РЖД "Российской газете" пояснили, что по новым правилам будут перевозиться сельскохозяйственные и цирковые животные. Они транспортируются как грузы, но возрастает ответственность за них перевозчиков. "Обновленные правила несут в себе положительные моменты для животных, а соответственно, и для их владельцев в плане спокойствия за их жизнь и здоровье, - пояснил "РГ" адвокат Виталий Ревзин. - Со стороны отправителя появляется обязанность обеспечения отправляемого животного безопасными для него кормами, емкостями для достаточного количества воды, которая должна быть в запасе, а также подстилками, что очень актуально в плане гигиены. Специальные вагоны и крытые составы создадут безопасность и комфорт животным. Перевозчик и проводник же, со своей стороны, должны обеспечить и запас воды, и уборку пространства во время стоянок поездов. Что очень актуально в наше время, так это необходимость оповещения ветеринарного надзора о случаях заболевания животных, а также об отказе от еды и воды".

Фото: АР
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Но в то же время , по словам юриста, перевозка всех животных должна будет осуществляться в спецвагонах и крытых составах. А мелких зверей можно перевозить в клетках или ящиках в несколько ярусов. Актуально это будет для отправки крупных пород собак, а не только лошадей или крупных сельхозживотных.

Означает ли это, что при посадке придется сдавать мелких животных в багаж? Как поясняет Ревзин, сохраняет юридическую силу та норма, при которой мелких домашних животных и птиц можно перевозить в ручной клади, если вагон это подразумевает. "Если тип вагона не позволяет перевезти мелкого питомца в ручной клади, то владелец животного может рассмотреть вариант перевоза в спецвагоне. Либо поменять сам вагон на тот, в котором перевозка домашнего животного допустима", - пояснил юрист.

Так, по правилам компании "Гранд Сервис Экспресс", занимающейся перевозками в Крым, пассажир может взять питомца с собой в купе. Но на это должны быть согласны пассажиры, которые едут на соседних местах. Такое согласие заранее получить крайне сложно. Поэтому те, кто отправляются к морю с животными, часто просто выкупают купе.

Специальные вагоны и крытые составы должны будут обеспечить безопасность и комфорт животным. Проводники позаботятся и о запасе еды и воды

В поезда, идущие в Крым, допускаются кошки, собаки, в том числе крупные собаки, птицы, грызуны, ежи, хорьки, ханурики, ласки, а также рыбки. Перечень животных есть на сайте компании. Перевозить крупных собак можно только в намордниках, с поводком и только в отдельном купе под наблюдением их владельцев с оплатой полной стоимости всех мест в купе. Число проезжающих в купе крупных собак и их владельцев или сопровождающих не должно в сумме превышать числа мест в купе. Санитарно-гигиенический режим в вагоне обеспечивает владелец животных. Собак-проводников инвалиды провозят с собой в вагонах всех типов бесплатно.

Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Минтранс

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