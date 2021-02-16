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16.02.2021 12:10
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили идею расширить программу льготной ипотеки на ИЖС

Текст: Галина Мисливская

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает возможным распространение программы льготной ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Набиуллина оценила необходимость льготной ипотеки под 6,5%

Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов - он направил соответствующее письмо на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа. Парламентарий предлагает распространить программу льготной ипотеки на всех граждан, планирующих строительство дома. Сейчас она в пилотном режиме действует для молодых семей с детьми.

"Я бы поддержал, поддержал в принципе все семьи, в которых есть хотя бы один ребенок. Смысл такого рода ипотеки прежде всего заключается в том, чтобы дать людям построить свой дом", - отметил Валерий Рязанский в беседе с RT.

Сенатор напомнил, что даже в европейской части России есть малозаселенные территории. "Поэтому ипотека с целью вернуть на землю людей была бы крайне правильна. Хорошо, если бы эта инициатива нашла свое продолжение хотя бы в обсуждении", - считает Валерий Рязанский.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Недвижимость Ипотека Законодательная власть Совет Федерации

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