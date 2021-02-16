В Совфеде оценили идею расширить программу льготной ипотеки на ИЖС

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает возможным распространение программы льготной ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов.

Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов - он направил соответствующее письмо на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа. Парламентарий предлагает распространить программу льготной ипотеки на всех граждан, планирующих строительство дома. Сейчас она в пилотном режиме действует для молодых семей с детьми.

"Я бы поддержал, поддержал в принципе все семьи, в которых есть хотя бы один ребенок. Смысл такого рода ипотеки прежде всего заключается в том, чтобы дать людям построить свой дом", - отметил Валерий Рязанский в беседе с RT.

Сенатор напомнил, что даже в европейской части России есть малозаселенные территории. "Поэтому ипотека с целью вернуть на землю людей была бы крайне правильна. Хорошо, если бы эта инициатива нашла свое продолжение хотя бы в обсуждении", - считает Валерий Рязанский.