В Турции вырос гигантский апельсин

На цитрусовой плантации в турецкой провинции Адана нашли необычайно большой апельсин сорта Вашингтон навел, его вес составил 1,26 килограмма, при том что обычно плоды данного сорта весят до 300 граммов. Об этом сообщает 16 февраля турецкое новостное агентство Anadolu.

Владелец плантации Толга Джейханлы сказал, что никогда не встречал столь больших апельсинов, и что он даже не станет продавать его, а вместо этого отнесет домой, чтобы съесть с семьей.

По мнению фермера, апельсин вырос таким большим, потому что зацвел раньше времени. "В 2020 году была сильная жара, которая повредила цветению апельсиновых деревьев в мае. Видимо, этот экземпляр вырос таким большим потому, что успел зацвести до наступления жары", - считает Джейханлы.

Справедливости ради надо отметить, что апельсин турецкого фермера, несмотря на выдающийся вес, не имеет шансов попасть в книгу рекордов Гинесса - в 2018 году в нее был занесен апельсин весом 1,425 килограмма, уродившийся в индийском штате Махараштра.