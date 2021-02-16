В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают вероятность появления новых мутаций коронавируса, которые потребуют адаптации уже разработанных вакцин. Об этом представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила в интервью телеканалу "Россия-1", передает ТАСС.

"Конечно, надо рассматривать вероятность того, что могут появиться новые мутации. Тогда, возможно, нужно будет и адаптировать вакцины", - отметила она.

В качестве аналогии Мелита Вуйнович привела в пример вирус гриппа, постоянные изменения которого, требуют столь же регулярной модернизации вакцины.

При этом она отметила, что в данный момент нет "большой озабоченности" по поводу эффективности существующих вакцин в отношении нового штамма коронавируса, который распространился в Великобритании. Тем не менее, эта ситуация изучается специалистами.

По словам представителя ВОЗ, все разработчики вакцин сейчас стараются проверить эффективность своих препаратов против всех известных штаммов COVID-19. Вуйнович также напомнила, что британский штамм более заразен для детей, но клиническая картина течения болезни не очень тяжелая.