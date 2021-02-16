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16.02.2021 22:34
Рубрика: Общество

В ВОЗ оценили вероятность третьей волны коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

Если люди перестанут проявлять осторожность, то третья волна коронавируса вполне возможна, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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"Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, до третьей волны, возможно, дойдет. Зависит от поведения людей", - отметила Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-1".

При этом она считает, что коронавирус станет сезонным заболеванием, когда число одновременно заболевших во всех регионах мира снизится до уровня ниже эпидемиологического порога.

Эксперт рассказала, что серьезную озабоченность вызывает контагиозность вируса, то есть его возможность быстрее заражать людей. "Мы сейчас видим, что два штамма, два новых варианта практически меж собой стали "дружить", и практически есть изменения мутации от одного к другому", - отметила Вуйнович. Поэтому разработчики вакцин должны следить за этими изменениями и адаптировать свои препараты. Как с вирусом гриппа. "Грипп постоянно меняется и постоянно обновляются и вакцины", - говорит представитель ВОЗ.

Она также добавила, что готовится первый отчет миссии международных экспертов под координацией ВОЗ, которая работала в Китае. Самый маловероятный вариант происхождения коронавируса - это то, что была утечка из лаборатории, уточнила Вуйнович.

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