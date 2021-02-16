"Спутник V" и "ЭпиВакКорона" проверили на британском штамме COVID-19

Центр "Вектор" подтвердил эффективность российских вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" против британской мутации коронавируса.

"Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами " Спутник V" и " ЭпиВакКорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2", - заявили ТАСС в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что сыворотки привитых граждан эффективно нейтрализовали как британский вариант коронавируса, так и обычный.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании в середине декабря. По мнению ученых, она распространяется на 56-70 процентов быстрее исходного вируса. При этом научных подтверждений более высокой летальности нового штамма нет.

Британский штамм коронавируса выявлен в несколько десятках европейских стран, в том числе и в России.