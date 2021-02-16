Видео: Железнодорожники Украины работают в "средневековых" условиях

В Сети набирает популярность видео, где машинист украинских железных дорог с помощью открытого огня пытается растопить наледь на стекле кабины движущегося по путям локомотива. Такой "средневековый" метод очистки является вынужденной мерой, уточняет в комментарии машинист, поскольку техническое состояние подвижного состава "Укрзализныци" находится в удручающем состоянии. Поэтому и приходится, по старинке, разжигать в кабине небольшой костер. Этот видеофакт служит еще одним подтверждением того, о чем сотрудники украинских железных дорог говорят уже очень давно - нынешнее руководство Украины, особенно после прихода к власти Владимира Зеленского, не заинтересовано в развитии "Укрзализныци", поэтому сознательно не вкладывает в компанию деньги, готовя ее к банкротству.

Напомним, что на 17 февраля в Киеве запланирована массовая акция протеста железнодорожников. Претензий со стороны простых сотрудников накопилось масса, начиная с мизерных зарплат, заканчивая условиями работы, пример на том самом видео далеко не единственный. Согласно информации портала Strana.ua, помощник машиниста на Украине в среднем получает до 10 тысяч гривен, то есть около 26 тысяч рублей в месяц.

"И все это - на фоне космических зарплат руководства в сотни тысяч гривен в месяц", - цитирует портал представителя Свободного профсоюза железнодорожников Александра Скибу. Другим примером может послужить выплата бывшему народному депутату Верховный рады, а ныне члену наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергею Лещенко. В январе этого года ему выплатили около 332 тысяч гривен (примерно 870 тысяч рублей). Такую зарплату он получил за обучение сотрудников компании "борьбе с коррупцией и этике поведения".

Организаторы протестной акции также обращают внимание на массовые сокращения в "Укрзализныце". По сведениям тех же профсоюзов, руководство компании целенаправленно не продлевает трудовые договора с сотрудниками. "Только по проводникам таких "зависших" договоров порядка 20 тысяч. Уже сейчас работать некому, что сказывается на качестве перевозок. Вагонников, к примеру, мы подвозим с одних станций на другие, отсюда задержки с формированием составов", - уточняет Александр Скиба.

В сети можно найти достаточно свидетельств реального состояния дел в "Укрзализныце", начиная со снега в вагонах, грязных и неработающих туалетов, разваливающихся электричек и так далее. В декабре прошлого года популярность обрело видео с проводником в Одессе, который на перроне колол дрова, чтобы ими отапливать вагон поезда.