Виктор Соловьев писал cтихи со школы и занимался в аэроклубе

Виктор Соловьев, 20 лет

Соловьев Виктор Васильевич (по другим данным - Алексеевич) (1922 - 08.06.1942), красноармеец, участник обороны Аджимушкайских каменоломен.

Стихи писал со школы. Родился в Москве, жил в Большом Кисельном переулке. В 1937 году окончил курсы радистов. Занимался в аэроклубе.

20 января 1942 года был призван в армию. Пропал без вести.

В 1960 году его записную книжку со стихами нашли в каменоломнях ученики школы N16 поселка Партизаны (прежнее название - Аджимушкай).

Публикации:

Стихотворение Виктора Соловьева "Не знал, не ведал паренек..." опубликовано в сборнике "Говорят погибшие герои" (Москва, Издательство политической литературы, 1975).