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Во Франции американского провайдера "Гугл" оштрафовали на 1,1 миллиона евро за самовольный рейтинг местных гостиниц. Такое решение приняла прокуратура.

Дело в том, что в течение ряда лет от владельцев местных гостиниц поступали жалобы, в которых они обвиняли "Гугл" в незаконной классификации их учреждений. Причем речь шла не об усредненной оценке, которая формируется на основе отзывов клиентов. Оказалось, что руководство ирландского и французского филиалов корпорации параллельно разработало собственную оценочную систему, причем она точь-в-точь походила на официальную классификацию Atout France - национального Агентства по туристическому развитию. Те же "звезды", та же шкала от одной до пяти. Поэтому когда люди выходили на поисковик, то у них не возникало сомнений по поводу качества информации. Однако во многих случаях самостийный рейтинг искажал реальное положение вещей. Для того чтобы установить обманный характер "звезд" "Гугл" , контролеры минфина собрали данные о 7500 гостиницах и сравнили их с официальными. В итоге руководство "Гугл" согласилось выплатить штраф.

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