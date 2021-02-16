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16.02.2021 22:15
Рубрика: Спорт

Залатали календарь

Клубы мужской Суперлиги уже сыграли почти все перенесенные из-за карантина матчи
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 33(8384)
В чемпионате мужской Суперлиги в феврале прошло много матчей, перенесенных ранее из-за ухода различных команд на карантин. Календарь практически вернулся в норму, хотя были моменты, когда отставание от изначального расписания достигало более двадцати встреч и казалось совершенно критическим.
Усилий блокирующего "Динамо" Вадима Лихошерстова и его партнеров снова не хватило для победы над "Факелом". Фото: Пресс-служба ВФВ Усилий блокирующего "Динамо" Вадима Лихошерстова и его партнеров снова не хватило для победы над "Факелом". Фото: Пресс-служба ВФВ
Усилий блокирующего "Динамо" Вадима Лихошерстова и его партнеров снова не хватило для победы над "Факелом". Фото: Пресс-служба ВФВ

Важно отметить гибкую политику директората по проведению соревнований Всероссийской федерации волейбола, который возглавляет непосредственно президент ВФВ Станислав Шевченко. Регламент Суперлиги поменялся по ходу сезона: никаких технических поражений из-за ухода на карантин, а только переносы несыгранных матчей сначала на неопределенный, а затем уже и на конкретный срок. Причем были случаи и с повторным назначением игр на новые даты. Федерация проявила терпение, спортивный принцип борьбы клубов за места в плей-офф был неукоснительно соблюден.

Турниры мужской и женской Лиги наций 2021 года пройдут в одном месте

Во вторник белгородское "Белогорье" и бронзовый призер предыдущего чемпионата кемеровский "Кузбасс" открыли 23-й тур двухкругового соревнования 14 команд - 3:1 в пользу волейболистов из западной Сибири. На данный момент в Суперлиге лидируют столичное "Динамо" (17 побед - 2 поражения), "Кузбасс" (17-4), "Зенит-Казань" (16-7), руководимый главным тренером сборной России финским специалистом Туомасом Саммелвуо питерский "Зенит" (15-7) и "Факел" из Нового Уренгоя (14-8).

Именно "Факелу" в последнем туре удалось прервать затяжную победную серию московских динамовцев - 3:1 в гостях. Более того, только приполярники в нынешнем сезоне оказывались сильнее "бело-голубых". Оба поражения команды главного тренера Константина Брянского - от новоуренгойцев. Все остальные соперники столичным клубом были биты.

- В Суперлиге только нам удается победить "Динамо". У "Факела" новый тренер Михаил Николаев, мы смогли ему поднять настроение, - сказал игрок гостей Денис Богдан. - Наверное, Николаев дал больше свободы действий, эмоций. Или, возможно, "Динамо" не до конца настроилось. Уже по ходу матча сопернику приходилось добавлять, в том числе в эмоциях.

Московское "Динамо" в этом сезоне уступало только "Факелу", причем оба раза

По итогам "регулярки" две лучшие команды выйдут напрямую в "Финал шести", а клубы, занявшие места с третьего по десятое, разобьются на пары и определят еще четырех участников решающего раунда.

Где будем смотреть

17 февраля, среда, "Матч! Страна", "ТВ Старт"

15.00. "Локомотив" (Новосибирск) - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

19.00. "Зенит-Казань" - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область). Прямая трансляция.

Спорт Волейбол

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