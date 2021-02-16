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16.02.2021 23:05
Рубрика: Спорт

Жара в Мельбурне

Впервые сразу три россиянина вышли в 1/4 финала Australian Open
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Неделя № 34(8385)
Начало года в исполнении российских теннисистов вышло ударным: впервые в истории сразу три наших игрока приняли участие в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Напомним, что Australian Open - первый турнир серии "Большого шлема" в году.
Даниил Медведев - лучший на данный момент российский теннисист. Фото: EPA Даниил Медведев - лучший на данный момент российский теннисист. Фото: EPA
Даниил Медведев - лучший на данный момент российский теннисист. Фото: EPA

Российский теннис на подъеме. Сейчас об этом можно говорить с уверенностью, хотя всего несколько лет назад никто из ребят не мог добиться никаких значимых успехов. Но потихоньку ситуация изменилась.

Фото: EPA
Тарпищев: Карацев как теннисист состоялся на Australian Open-2021

Отдельно стоит отметить прогресс Даниила Медведева и Андрея Рублева. К слову, сегодня утром они проведут своеобразное дерби: россияне поборются друг с другом за участие в полуфинале. Для Медведева, который занимает четвертую строчку в мировом рейтинге и многими экспертами считается одним из фаворитов турнира в Мельбурне, нынешний четвертьфинал Australian Open первый в карьере.

Потрясающе прибавил в последнее время Рублев. Еще недавно он был вне топ-20 рейтинга, а сейчас уже восьмой. В его активе уже несколько побед на турнирах ATP, в прошлом году Андрей добрался до четвертьфинала Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке.

Ну а главную сенсацию в Австралии преподнес Аслан Карацев. До турнира он располагался на 114-м месте в рейтинге, впервые в карьере участвуя в "Шлеме". По ходу соревнований Карацев выбил сразу трех теннисистов из топ-20. Причем в 1/8 финала он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах, уступая 0:2. А в четвертьфинале Аслан, проиграв первую партию болгарину Григору Димитрову, одолел экс-третью ракетку планеты в четырех сетах - 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

К слову, Аслан стал первым теннисистом в Открытой эре, пробившимся в полуфинал на своем дебютном мэйджоре. Кроме того, Карацев - самый низкорейтинговый игрок, завоевавший путевку в 1/2 финала турнира "Большого шлема" после хорвата Горана Иванишевича на Уимблдоне в 2001 году.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2021

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