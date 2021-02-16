За счет бюджета повысят "цифровую" квалификацию 80 тысяч преподавателей

Преподаватели отраслевых вузов пройдут повышение квалификации в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Всего переобучат 80 тысяч преподавателей, рассказал в интервью "РГ" заместитель главы Минцифры Евгений Кисляков.

Для вузов будут разработаны "цифровые" модули, чтобы обеспечить современными знаниями в области ИТ специалистов разных отраслей - сельского хозяйства, транспорта, энергетики и других. Переподготовка преподавателей необходима для реализации этой задачи. "Им нужно будет перерабатывать свои рабочие планы под цифровые модули", - пояснил замминистра, отметив, что работа будет идти совместно с Минобрнауки.

Разрабатывать цифровые модули будет университет "Иннополис" совместно с профильными вузами, ведомствами и ИТ-компаниями, которые создают отраслевые решения.

Полностью интервью с заместителем главы Минцифры Евгением Кисляковым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".