За сутки в России подтверждено 13 233 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 9,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1409

2 Санкт-Петербург 1082

3 Московская область 643

4 Нижегородская область 416

5 Воронежская область 358

6 Ростовская область 332

7 Самарская область 297

8 Челябинская область 259

9 Пермский край 253

10 Иркутская область 246

11 Свердловская область 232

12 Вологодская область 223

13 Саратовская область 221

14 Волгоградская область 212

15 Пензенская область 200

16 Красноярский край 195

17 Архангельская область 189

18 Ленинградская область 189

19 Краснодарский край 167

20 Республика Карелия 163

21 Ярославская область 163

22 Алтайский край 162

23 Тверская область 161

24 Курская область 158

25 Ставропольский край 157

26 Республика Башкортостан 154

27 Забайкальский край 153

28 Белгородская область 150

29 Смоленская область 147

30 Хабаровский край 143

31 Мурманская область 142

32 Калужская область 142

33 Кировская область 142

34 Ивановская область 141

35 Тульская область 141

36 Липецкая область 139

37 Владимирская область 139

38 Калининградская область 138

39 Ханты-Мансийский автономный округ 135

40 Астраханская область 131

41 Брянская область 131

42 Орловская область 130

43 Тамбовская область 129

44 Ульяновская область 129

45 Республика Крым 125

46 Республика Коми 120

47 Оренбургская область 120

48 Новосибирская область 120

49 Приморский край 119

50 Новгородская область 111

51 Республика Бурятия 102

52 Удмуртская Республика 96

53 Тюменская область 93

54 Рязанская область 91

55 Курганская область 87

56 Севастополь 78

57 Кабардино-Балкарская Республика 78

58 Кемеровская область 78

59 Томская область 74

60 Омская область 73

61 Республика Дагестан 70

62 Республика Мордовия 65

63 Республика Чувашия 65

64 Республика Татарстан 65

65 Сахалинская область 64

66 Республика Саха (Якутия) 63

67 Псковская область 58

68 Карачаево-Черкесская Республика 53

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 53

70 Республика Калмыкия 49

71 Костромская область 46

72 Камчатский край 42

73 Республика Северная Осетия-Алания 42

74 Республика Марий Эл 41

75 Амурская область 34

76 Республика Ингушетия 31

77 Республика Адыгея 27

78 Республика Хакасия 26

79 Чеченская Республика 12

80 Магаданская область 9

81 Республика Алтай 4

82 Еврейская автономная область 3

83 Республика Тыва 2

84 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 099 323 случая (+0,32%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,01%

3. Республика Алтай 0,03% За последние сутки подтверждено 459 смертей Москва 60

Санкт-Петербург 48

Московская область 32

Архангельская область 15

Краснодарский край 15

Ленинградская область 12

Свердловская область 12

Красноярский край 12

Ростовская область 11

Алтайский край 11

Владимирская область 10

Пермский край 10

Нижегородская область 10

Ульяновская область 8

Челябинская область 8

Смоленская область 7

Тульская область 7

Курганская область 7

Новосибирская область 7

Белгородская область 6

Ивановская область 6

Вологодская область 6

Мурманская область 6

Республика Крым 6

Волгоградская область 6

Иркутская область 6

Орловская область 5

Республика Чувашия 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Камчатский край 5

Липецкая область 4

Тверская область 4

Астраханская область 4

Севастополь 4

Республика Дагестан 4

Республика Татарстан 4

Оренбургская область 4

Саратовская область 4

Омская область 4

Томская область 4

Курская область 3

Рязанская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Ставропольский край 3

Удмуртская Республика 3

Пензенская область 3

Самарская область 3

Приморский край 3

Воронежская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Псковская область 2

Республика Калмыкия 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Башкортостан 2

Республика Бурятия 2

Забайкальский край 2

Амурская область 2

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Тюменская область 1

Республика Хакасия 1

Кемеровская область 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 80 979 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 627 человек Санкт-Петербург 2931

Москва 2062

Московская область 864

Челябинская область 644

Нижегородская область 426

Воронежская область 351

Пензенская область 351

Иркутская область 340

Ростовская область 328

Приморский край 319

Самарская область 284

Вологодская область 259

Республика Башкортостан 253

Саратовская область 249

Свердловская область 243

Краснодарский край 241

Астраханская область 221

Белгородская область 216

Тверская область 216

Забайкальский край 216

Ставропольский край 211

Волгоградская область 209

Красноярский край 200

Республика Карелия 197

Архангельская область 194

Ярославская область 179

Республика Крым 172

Брянская область 170

Алтайский край 169

Севастополь 167

Оренбургская область 167

Хабаровский край 165

Тульская область 164

Ленинградская область 152

Ханты-Мансийский автономный округ 147

Курская область 145

Кировская область 145

Калининградская область 136

Владимирская область 135

Калужская область 133

Сахалинская область 133

Томская область 129

Ульяновская область 127

Орловская область 126

Республика Коми 125

Смоленская область 120

Пермский край 113

Липецкая область 112

Новгородская область 109

Псковская область 107

Кемеровская область 106

Тамбовская область 103

Ямало-Ненецкий автономный округ 103

Мурманская область 98

Удмуртская Республика 98

Тюменская область 96

Рязанская область 94

Республика Мордовия 92

Курганская область 89

Омская область 84

Республика Саха (Якутия) 84

Ивановская область 81

Республика Бурятия 81

Республика Дагестан 78

Кабардино-Балкарская Республика 78

Республика Татарстан 78

Республика Чувашия 73

Новосибирская область 73

Костромская область 57

Республика Калмыкия 52

Республика Северная Осетия - Алания 45

Карачаево-Черкесская Республика 44

Республика Марий Эл 39

Камчатский край 38

Амурская область 36

Республика Адыгея 27

Республика Ингушетия 27

Республика Алтай 26

Чеченская Республика 23

Республика Хакасия 21

Магаданская область 17

Республика Тыва 4

Еврейская автономная область 4

Чукотский автономный округ 4

Ненецкий автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 624 663. В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии