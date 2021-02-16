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16.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 13 233 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 9,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1409
  • 2 Санкт-Петербург 1082
  • 3 Московская область 643
  • 4 Нижегородская область 416
  • 5 Воронежская область 358
  • 6 Ростовская область 332
  • 7 Самарская область 297
  • 8 Челябинская область 259
  • 9 Пермский край 253
  • 10 Иркутская область 246
  • 11 Свердловская область 232
  • 12 Вологодская область 223
  • 13 Саратовская область 221
  • 14 Волгоградская область 212
  • 15 Пензенская область 200
  • 16 Красноярский край 195
  • 17 Архангельская область 189
  • 18 Ленинградская область 189
  • 19 Краснодарский край 167
  • 20 Республика Карелия 163
  • 21 Ярославская область 163
  • 22 Алтайский край 162
  • 23 Тверская область 161
  • 24 Курская область 158
  • 25 Ставропольский край 157
  • 26 Республика Башкортостан 154
  • 27 Забайкальский край 153
  • 28 Белгородская область 150
  • 29 Смоленская область 147
  • 30 Хабаровский край 143
  • 31 Мурманская область 142
  • 32 Калужская область 142
  • 33 Кировская область 142
  • 34 Ивановская область 141
  • 35 Тульская область 141
  • 36 Липецкая область 139
  • 37 Владимирская область 139
  • 38 Калининградская область 138
  • 39 Ханты-Мансийский автономный округ 135
  • 40 Астраханская область 131
  • 41 Брянская область 131
  • 42 Орловская область 130
  • 43 Тамбовская область 129
  • 44 Ульяновская область 129
  • 45 Республика Крым 125
  • 46 Республика Коми 120
  • 47 Оренбургская область 120
  • 48 Новосибирская область 120
  • 49 Приморский край 119
  • 50 Новгородская область 111
  • 51 Республика Бурятия 102
  • 52 Удмуртская Республика 96
  • 53 Тюменская область 93
  • 54 Рязанская область 91
  • 55 Курганская область 87
  • 56 Севастополь 78
  • 57 Кабардино-Балкарская Республика 78
  • 58 Кемеровская область 78
  • 59 Томская область 74
  • 60 Омская область 73
  • 61 Республика Дагестан 70
  • 62 Республика Мордовия 65
  • 63 Республика Чувашия 65
  • 64 Республика Татарстан 65
  • 65 Сахалинская область 64
  • 66 Республика Саха (Якутия) 63
  • 67 Псковская область 58
  • 68 Карачаево-Черкесская Республика 53
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 53
  • 70 Республика Калмыкия 49
  • 71 Костромская область 46
  • 72 Камчатский край 42
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 42
  • 74 Республика Марий Эл 41
  • 75 Амурская область 34
  • 76 Республика Ингушетия 31
  • 77 Республика Адыгея 27
  • 78 Республика Хакасия 26
  • 79 Чеченская Республика 12
  • 80 Магаданская область 9
  • 81 Республика Алтай 4
  • 82 Еврейская автономная область 3
  • 83 Республика Тыва 2
  • 84 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 099 323 случая (+0,32%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,01%
  • 3. Республика Алтай 0,03%
За последние сутки подтверждено 459 смертей
  • Москва 60
  • Санкт-Петербург 48
  • Московская область 32
  • Архангельская область 15
  • Краснодарский край 15
  • Ленинградская область 12
  • Свердловская область 12
  • Красноярский край 12
  • Ростовская область 11
  • Алтайский край 11
  • Владимирская область 10
  • Пермский край 10
  • Нижегородская область 10
  • Ульяновская область 8
  • Челябинская область 8
  • Смоленская область 7
  • Тульская область 7
  • Курганская область 7
  • Новосибирская область 7
  • Белгородская область 6
  • Ивановская область 6
  • Вологодская область 6
  • Мурманская область 6
  • Республика Крым 6
  • Волгоградская область 6
  • Иркутская область 6
  • Орловская область 5
  • Республика Чувашия 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Камчатский край 5
  • Липецкая область 4
  • Тверская область 4
  • Астраханская область 4
  • Севастополь 4
  • Республика Дагестан 4
  • Республика Татарстан 4
  • Оренбургская область 4
  • Саратовская область 4
  • Омская область 4
  • Томская область 4
  • Курская область 3
  • Рязанская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Ставропольский край 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 3
  • Приморский край 3
  • Воронежская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Бурятия 2
  • Забайкальский край 2
  • Амурская область 2
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Тюменская область 1
  • Республика Хакасия 1
  • Кемеровская область 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 80 979 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 627 человек
  • Санкт-Петербург 2931
  • Москва 2062
  • Московская область 864
  • Челябинская область 644
  • Нижегородская область 426
  • Воронежская область 351
  • Пензенская область 351
  • Иркутская область 340
  • Ростовская область 328
  • Приморский край 319
  • Самарская область 284
  • Вологодская область 259
  • Республика Башкортостан 253
  • Саратовская область 249
  • Свердловская область 243
  • Краснодарский край 241
  • Астраханская область 221
  • Белгородская область 216
  • Тверская область 216
  • Забайкальский край 216
  • Ставропольский край 211
  • Волгоградская область 209
  • Красноярский край 200
  • Республика Карелия 197
  • Архангельская область 194
  • Ярославская область 179
  • Республика Крым 172
  • Брянская область 170
  • Алтайский край 169
  • Севастополь 167
  • Оренбургская область 167
  • Хабаровский край 165
  • Тульская область 164
  • Ленинградская область 152
  • Ханты-Мансийский автономный округ 147
  • Курская область 145
  • Кировская область 145
  • Калининградская область 136
  • Владимирская область 135
  • Калужская область 133
  • Сахалинская область 133
  • Томская область 129
  • Ульяновская область 127
  • Орловская область 126
  • Республика Коми 125
  • Смоленская область 120
  • Пермский край 113
  • Липецкая область 112
  • Новгородская область 109
  • Псковская область 107
  • Кемеровская область 106
  • Тамбовская область 103
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 103
  • Мурманская область 98
  • Удмуртская Республика 98
  • Тюменская область 96
  • Рязанская область 94
  • Республика Мордовия 92
  • Курганская область 89
  • Омская область 84
  • Республика Саха (Якутия) 84
  • Ивановская область 81
  • Республика Бурятия 81
  • Республика Дагестан 78
  • Кабардино-Балкарская Республика 78
  • Республика Татарстан 78
  • Республика Чувашия 73
  • Новосибирская область 73
  • Костромская область 57
  • Республика Калмыкия 52
  • Республика Северная Осетия - Алания 45
  • Карачаево-Черкесская Республика 44
  • Республика Марий Эл 39
  • Камчатский край 38
  • Амурская область 36
  • Республика Адыгея 27
  • Республика Ингушетия 27
  • Республика Алтай 26
  • Чеченская Республика 23
  • Республика Хакасия 21
  • Магаданская область 17
  • Республика Тыва 4
  • Еврейская автономная область 4
  • Чукотский автономный округ 4
  • Ненецкий автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 624 663.

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