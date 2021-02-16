За сутки в России подтверждено 13 233 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 9,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1409
- 2 Санкт-Петербург 1082
- 3 Московская область 643
- 4 Нижегородская область 416
- 5 Воронежская область 358
- 6 Ростовская область 332
- 7 Самарская область 297
- 8 Челябинская область 259
- 9 Пермский край 253
- 10 Иркутская область 246
- 11 Свердловская область 232
- 12 Вологодская область 223
- 13 Саратовская область 221
- 14 Волгоградская область 212
- 15 Пензенская область 200
- 16 Красноярский край 195
- 17 Архангельская область 189
- 18 Ленинградская область 189
- 19 Краснодарский край 167
- 20 Республика Карелия 163
- 21 Ярославская область 163
- 22 Алтайский край 162
- 23 Тверская область 161
- 24 Курская область 158
- 25 Ставропольский край 157
- 26 Республика Башкортостан 154
- 27 Забайкальский край 153
- 28 Белгородская область 150
- 29 Смоленская область 147
- 30 Хабаровский край 143
- 31 Мурманская область 142
- 32 Калужская область 142
- 33 Кировская область 142
- 34 Ивановская область 141
- 35 Тульская область 141
- 36 Липецкая область 139
- 37 Владимирская область 139
- 38 Калининградская область 138
- 39 Ханты-Мансийский автономный округ 135
- 40 Астраханская область 131
- 41 Брянская область 131
- 42 Орловская область 130
- 43 Тамбовская область 129
- 44 Ульяновская область 129
- 45 Республика Крым 125
- 46 Республика Коми 120
- 47 Оренбургская область 120
- 48 Новосибирская область 120
- 49 Приморский край 119
- 50 Новгородская область 111
- 51 Республика Бурятия 102
- 52 Удмуртская Республика 96
- 53 Тюменская область 93
- 54 Рязанская область 91
- 55 Курганская область 87
- 56 Севастополь 78
- 57 Кабардино-Балкарская Республика 78
- 58 Кемеровская область 78
- 59 Томская область 74
- 60 Омская область 73
- 61 Республика Дагестан 70
- 62 Республика Мордовия 65
- 63 Республика Чувашия 65
- 64 Республика Татарстан 65
- 65 Сахалинская область 64
- 66 Республика Саха (Якутия) 63
- 67 Псковская область 58
- 68 Карачаево-Черкесская Республика 53
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 53
- 70 Республика Калмыкия 49
- 71 Костромская область 46
- 72 Камчатский край 42
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 42
- 74 Республика Марий Эл 41
- 75 Амурская область 34
- 76 Республика Ингушетия 31
- 77 Республика Адыгея 27
- 78 Республика Хакасия 26
- 79 Чеченская Республика 12
- 80 Магаданская область 9
- 81 Республика Алтай 4
- 82 Еврейская автономная область 3
- 83 Республика Тыва 2
- 84 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 099 323 случая (+0,32%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,01%
- 3. Республика Алтай 0,03%
За последние сутки подтверждено 459 смертей
- Москва 60
- Санкт-Петербург 48
- Московская область 32
- Архангельская область 15
- Краснодарский край 15
- Ленинградская область 12
- Свердловская область 12
- Красноярский край 12
- Ростовская область 11
- Алтайский край 11
- Владимирская область 10
- Пермский край 10
- Нижегородская область 10
- Ульяновская область 8
- Челябинская область 8
- Смоленская область 7
- Тульская область 7
- Курганская область 7
- Новосибирская область 7
- Белгородская область 6
- Ивановская область 6
- Вологодская область 6
- Мурманская область 6
- Республика Крым 6
- Волгоградская область 6
- Иркутская область 6
- Орловская область 5
- Республика Чувашия 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Камчатский край 5
- Липецкая область 4
- Тверская область 4
- Астраханская область 4
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 4
- Республика Татарстан 4
- Оренбургская область 4
- Саратовская область 4
- Омская область 4
- Томская область 4
- Курская область 3
- Рязанская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Ставропольский край 3
- Удмуртская Республика 3
- Пензенская область 3
- Самарская область 3
- Приморский край 3
- Воронежская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Псковская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Амурская область 2
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Тюменская область 1
- Республика Хакасия 1
- Кемеровская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 80 979 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 627 человек
- Санкт-Петербург 2931
- Москва 2062
- Московская область 864
- Челябинская область 644
- Нижегородская область 426
- Воронежская область 351
- Пензенская область 351
- Иркутская область 340
- Ростовская область 328
- Приморский край 319
- Самарская область 284
- Вологодская область 259
- Республика Башкортостан 253
- Саратовская область 249
- Свердловская область 243
- Краснодарский край 241
- Астраханская область 221
- Белгородская область 216
- Тверская область 216
- Забайкальский край 216
- Ставропольский край 211
- Волгоградская область 209
- Красноярский край 200
- Республика Карелия 197
- Архангельская область 194
- Ярославская область 179
- Республика Крым 172
- Брянская область 170
- Алтайский край 169
- Севастополь 167
- Оренбургская область 167
- Хабаровский край 165
- Тульская область 164
- Ленинградская область 152
- Ханты-Мансийский автономный округ 147
- Курская область 145
- Кировская область 145
- Калининградская область 136
- Владимирская область 135
- Калужская область 133
- Сахалинская область 133
- Томская область 129
- Ульяновская область 127
- Орловская область 126
- Республика Коми 125
- Смоленская область 120
- Пермский край 113
- Липецкая область 112
- Новгородская область 109
- Псковская область 107
- Кемеровская область 106
- Тамбовская область 103
- Ямало-Ненецкий автономный округ 103
- Мурманская область 98
- Удмуртская Республика 98
- Тюменская область 96
- Рязанская область 94
- Республика Мордовия 92
- Курганская область 89
- Омская область 84
- Республика Саха (Якутия) 84
- Ивановская область 81
- Республика Бурятия 81
- Республика Дагестан 78
- Кабардино-Балкарская Республика 78
- Республика Татарстан 78
- Республика Чувашия 73
- Новосибирская область 73
- Костромская область 57
- Республика Калмыкия 52
- Республика Северная Осетия - Алания 45
- Карачаево-Черкесская Республика 44
- Республика Марий Эл 39
- Камчатский край 38
- Амурская область 36
- Республика Адыгея 27
- Республика Ингушетия 27
- Республика Алтай 26
- Чеченская Республика 23
- Республика Хакасия 21
- Магаданская область 17
- Республика Тыва 4
- Еврейская автономная область 4
- Чукотский автономный округ 4
- Ненецкий автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 624 663.