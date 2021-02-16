Зарегистрировать дом в другом регионе можно будет через любой МФЦ

Спрос на услуги по экстерриториальному оформлению недвижимости увеличился в 2020 году, сообщает Росреестр. За год ведомством было обработано 478 тысяч заявления на госрегистрацию прав и кадастровый учет, поступивших по экстерриториальному принципу.

Наиболее востребованы эти услуги были в Центральном и Приволжском федеральных округах, где зарегистрировано 160,2 тысячи и 83,7 тысячи заявлений соответственно. На их долю приходится 51% от числа всех экстерриториальных сделок в стране. В числе лидеров также Южный (59,6 тысяч экстерриториальных сделок), Северо-Западный (62 тысячи), Уральский (42,4 тысячи) и Сибирский (39 тысяч) федеральные округа.

Среди регионов наибольшую активность показали Москва и Московская область - здесь зарегистрировано 32 тысячи и 56,5 тысячи экстерриториальных заявлений. Далее следуют Краснодарский край (29 тысяч), Санкт-Петербург (24 тысячи), Пермский край (22 тысячи) и Тверская область (18,5 тысячи).

Экстерриториальный принцип оказания услуг позволяет заявителям обращаться за регистрацией прав и проведением государственного кадастрового учета независимо от места расположения объекта недвижимости.

Сейчас Росреестр и Минэкономразвития прорабатывают механизм, которым предполагается в 2021 году организовать прием документов по экстерриториальному принципу во всех МФЦ страны, сообщал ранее руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Сейчас это можно сделать только в филиалах Кадастровой палаты по предварительной записи (записаться можно через личный кабинет на портале Росреестра) и во Дворце госуслуг на ВДНХ в Москве.