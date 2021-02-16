Жозе Моуринью назвали лучшим тренером XXI века

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью признан лучшим тренером XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Всего за карьеру Жозе Моуринью выиграл 25 трофеев. Фото: Gettyimages

Моуринью четырежды выигрывал награду сильнейшего специалиста планеты - в 2004, 2005, 2010 и 2012 годах. Также на протяжении последних 16 лет португалец регулярно входит в топ-10 лучших тренеров мира. За всю карьеру Жозе завоевал 25 трофеев, дважды брал Лигу чемпионов и столько же раз Лигу Европы.

В списке IFFHS следом за Моуринью расположился рулевой сборной Германии Йоахим Лев. Третье место поделили между собой экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"). В первую десятку также попали: Арсен Венгер, Карло Анчелотти, Висенте дель Боске, Диего Симеоне, Дидье Дешам, Марсело Бьелса, Фабио Капелло и Гус Хиддинк. К слову, по информации британских СМИ, позиции Моуринью в "Тоттенхэме" пошатнулись после ряда неудач. Однако, несмотря на пять поражений в предыдущих шести встречах, руководство "шпор" пока не собирается увольнять его. Лондонцы не хотят расставаться с Жозе из-за большой компенсации за расторжение контракта, которую ему придется выплатить.

На неделе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Накануне прошли игры "Барселона" - "ПСЖ" и "Лейпциг" - "Ливерпуль", результаты которых стали известны после подписания номера "РГ" в печать. В среду в плей-офф стартует один из фаворитов турнира - "Ювентус". Итальянский клуб встретится на выезде с "Порту". В параллельном поединке "Севилья" примет дортмундскую "Боруссию". Предстоящий матч в Порту станет особенным для Криштиану Роналду. Лидер "Ювентуса" вернется на родину и постарается обыграть принципиального для себя соперника. В Португалии Роналду выступал за "Спортинг", для которого "Порту" - вечный конкурент. К слову, против "драконов" Криштиану играл шесть раз и забил всего один мяч.

Вообще "Порту" считается одной из самых стабильных команд Лиги чемпионов. Для клуба нынешний розыгрыш турнира - 24-й по счету. По числу участий в основной сетке соревнований португальцы уступают лишь "Реалу" и "Барселоне" (по 25). "Драконы" вышли в плей-офф четвертый раз подряд.

Однако сейчас "Порту", впрочем, как и "Ювентус", находится в далеко не лучшей форме. Команда Сержиу Консейсау не может выиграть уже в четырех матчах. Отставание от "Спортинга" становится все больше, а тут еще и Лига чемпионов подоспела.

Что касается "Ювентуса", то "Старая синьора" на выходных уступила в принципиальном противостоянии "Наполи" (0:1). Туринский клуб показал худший результат за девять сезонов в "серии А". В активе команды Андреа Пирло 42 очка после 21 тура. Это на восемь баллов меньше, чем у лидера турнира миланского "Интера".

Напомним, что завтра в плей-офф Лиги Европы сыграет "Краснодар". В первом матче 1/16 финала "быки" примут загребское "Динамо".

"Краснодар" единственный из российских клубов сумел пробиться в еврокубковую весну. "Быки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов, уступив "Челси" с "Севильей", но опередив французский "Ренн".

При жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" вошел в число несеяных. Это означало, что команде мог попасться сильный соперник. В потенциальных оппонентах были такие клубы, как "Арсенал", "Лестер", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Милан", "Наполи".

В результате можно сказать, что "Краснодару" повезло со жребием: ему попалось хорватское "Динамо". К слову, динамовцы на групповой стадии встречались с ЦСКА: матч в Москве завершился вничью (0:0), а дома хорваты оказались сильнее (3:1).

Остальные пары составили: "Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия), "Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия), "Реал Сосьедад" (Испания) - "МЮ" (Англия), "Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия), "Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия), "Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия), "Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия), "Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания), "Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия), "Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия), "Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Украина), "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) и "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды).

Первые матчи пройдут 18 февраля, а ответные игры - 24-25 февраля.