18 февраля открывается XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка

18 февраля в Минске открывается международная книжная выставка-ярмарка, которая продлится четыре дня. Хватит времени и на общение с известными писателями, и на пополнение домашней библиотеки.

В этом году из России на минскую выставку привезут свои экспоненты сразу 35 издательств. Алексей Вязмитинов

Тысячи изданий из более чем 20 стран - книги на любой вкус, на разных языках, от комиксов до библиотечных редкостей. Программа экспонентов из России будет традиционно разнообразной, обращает внимание председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок, проводимых в государствах - участниках СНГ, Дмитрий Макаров:

- Россия - наш давний и надежный партнер. В этом году 35 издательств приезжают с отдельными стендами. Что интересно, заявки подали в том числе и те, кто в минской выставке еще не участвовал.

Кроме того, российская книжная продукция будет представлена на площадке центрального экспонента - СНГ, на стенде Постоянного Комитета Союзного государства. Это говорит о том, что наш рынок интересен российским партнерам так же, как и нам интересна их издательская продукция.

Российский книжный стенд тематически будет разделен на две части. Первая - с говорящим названием "Книги России" - представит лучшую печатную продукцию прошлого года, собранную со всех регионов и областей. Отдельный уголок посвятят детской литературе - она по-прежнему остается одной из самых популярных и покупаемых на выставке-ярмарке. Планируется, что в открытии стенда примет участие специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

У гостей также будет возможность встретиться с известными российскими поэтами и писателями. В числе прочих в Минск заглянут известный книгоиздатель, продюсер и медиаменеджер Владимир Григорьев и публицист Сергей Шаргунов.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота - в числе почетных гостей. График у Госсекретаря плотный: в 12.00 - участие в церемонии открытия выставки, далее - общение с коллегами и давними друзьями и осмотр экспозиций. В 13.00 Григорий Алексеевич возьмет слово на "круглом столе" "Книга и слово. Взгляд в будущее", организованном Постоянным Комитетом Союзного государства.

Дискуссии о роли писателя в современном мире - такая же неотъемлемая часть книжной ярмарки, как и презентации новинок литературы. Смогут ли электронные устройства заменить печатные фолианты и как развивается книжная отрасль в России, Беларуси и странах СНГ? Об этом и многом другом на "круглом столе" в четверг поговорят белорусская писательница, драматург Алена Белоножко, советник ректора по международным вопросам и связям с общественностью Московской художественно-промышленной академии им. С. Строганова Кирилл Гаврилин, писатель-фантаст Сергей Слюсаренко и многие другие. Часть участников "круглого стола" присоединится к коллегам онлайн.

Гости Международной книжной ярмарки в Минске могут заглянуть и на открывшуюся 16 февраля уникальную выставку книжной графики Беларуси "Illustratio". Фото: БЕЛТА

А уже 19 февраля в 11.00 гости из России выступят на традиционном международном симпозиуме "Писатель и время". Все участники нынешней встречи - литературные друзья Беларуси, представители разных народов и национальностей. Первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах уверена, что разговор будет интересным:

- В этом году к нам присоединятся наши давние друзья и партнеры в творчестве. Среди них, например, поэт и прозаик из Калмыкии Римма Ханинова. Также, пользуясь случаем, хотела бы пригласить всех читателей на презентации наших коллег. В частности, интересной обещает получиться встреча с представителем Курского областного отделения Союза писателей России Михаилом Разаевым, который вместе с белорусской поэтессой Ириной Карнауховой представит общую книгу "Две родины - одна страна". Кроме того, очень ждем выступления известного белорусского, хотя и в определенной степени российского автора Хизри Асадулаева, который расскажет о своих новых изданиях и малой родине - Дагестане. На презентацию приедут его друзья из Москвы, получится большая международная встреча.

Напомним, центральным экспонентом XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки станут страны, входящие в Содружество Независимых Государств. Поэтому экспозиция будет оформлена в стиле общего дома, состоящего из разных комнат-экспозиций.

Завершится выставка в воскресенье, 21 февраля.