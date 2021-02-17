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17.02.2021 17:48
Рубрика: Экономика

Абрамченко назвала приоритеты кабмина в области экологии и климата

Текст: Алексей Дуэль

Обсудить экологические проекты, которые по поручению президента реализует правительство, на 9-м Невском международном экологическом конгрессе предложила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом она сказала на состоявшемся в Совете Федерации заседании оргкомитета мероприятия.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
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"Для правительства вопросы экологии, охраны природы и климата являются приоритетной повесткой, - отметила Виктория Абрамченко. - Президентом перед нами поставлена задача обеспечить к 2030 году достижение одной из национальных целей "Комфортная и безопасная среда для жизни". Сейчас в правительстве идет формирование новой стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. В этой стратегии предусматривается отдельный блок по экологии и климату. И мы предусмотрели в этом блоке несколько приоритетных проектов".

Построить на основании этих проектов повестку работы Невского конгресса предложила вице-премьер и перечислила направления работы кабинета министров в области экологии.

"Первый проект, мы его назвали "Генеральная уборка", - объявила Виктория Абрамченко. - Проект, в рамках которого обеспечивается реализация принципиально новых подходов к ликвидации накопленного вреда, и появляется система, при которой загрязнитель за счет собственных средств, а не за счет бюджета, убирает за собой".

Следом вице-премьер назвала и остальные проекты. Один из них - "Экономика замкнутого цикла" - предусматривает создание системы вовлечения в оборот вторичных материальных ресурсов и кратное снижение образования твердых коммунальных и промышленных отходов. Проект "Зеленый город и комфортное село" призван удовлетворить стремительно меняющиеся запросы общества.

"Четвертый проект связан с новой российской климатической политикой, - продолжила Виктория Абрамченко. - Сегодня на заседании правительства был одобрен законопроект по снижению выбросов парниковых газов. Впервые этот законопроект определил курс на достижение углеродной нейтральности. Мы запускаем в этом году, кроме всего прочего, еще эксперимент на территории Сахалинской области для создания необходимых условий для внедрения технологий, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов, отработку методики формирования системы верификации учёта выбросов и поглощений парниковых газов".

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В целом вопрос национальной климатической политики и наших ответов в рамках ратификации Парижского соглашения должен стать одной из ключевых тем работы Невского конгресса, считает вице-премьер.

Проект, посвященный биоразнообразию, называется "Наша природа", продолжила Виктория Абрамченко. Он охватывает вопросы экологического туризма и сохранение всех видов животных и растений. Также в него входит все, что связано с эффективным использованием российских лесов и работой всего лесного комплекса.

Вице-премьер предложила во время Невского конгресса провести несколько хакатонов экологической тематики.

"Считаю, что климат и экология - темы, которые стоят над политикой, - заключила Виктория Абрамченко. - Они имеют трансграничный характер и не должны являться инструментом торговых войн и санкций одного государства по отношению к другому. Поэтому такой международный переговорный аспект с точки зрения климатической повестки было бы неплохо обсудить на полях Невского конгресса".

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология Правительство Вице-премьеры

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