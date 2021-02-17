Анна Кузнецова предложила создать реестр "алиментщиков"

Невыплата алиментов - это недопустимая ситуация, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Поэтому она поддерживает идею создания алиментного фонда.

"Ведь что такое невыплаченные алименты? Это прежде всего тот ресурс, который не получают дети: это неприобретенное вовремя лекарство, неоплаченное обучение, нехватка средств на другие необходимые нужды и возможности. Все это делает недоступным для ребенка то качество жизни, которое у него могло бы быть, - цитирует ТАСС уполномоченного по правам ребенка. - Одно из решений этого вопроса - создание алиментного фонда, который позволит родителю, в одиночку воспитывающему несовершеннолетнего, в случае отсутствия алиментных выплат регулярно получать денежные средства на содержание и воспитание ребенка".

Впрочем, такой шаг государства вовсе не значит, что нерадивый родитель может расслабиться. Платить ему все равно придется. Омбудсмен призвала ставить неплательщика "в максимально неудобные и невыгодные условия", а также воспитывать и работать над его сознательностью.

Будет также создан реестр так называемых "алиментщиков". "Включение в этот реестр будет нести за собой расширение спектра ограничений и иные санкционные меры в отношении того, кто систематически не исполняет обязательства по отношению к своему ребенку", - подчеркнула Кузнецова..

Все предложения по алиментному фонду и реестру направлены в правительство и Совет Федерации.

Кстати

На встрече с лидерами парламентских фракций президент России Владимир Путин отметил, что тема создания алиментного фонда обсуждается экспертами.