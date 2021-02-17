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Apple разрабатывает стеклянные наушники

Текст:   Богдан Бобров
17.02.2021,  
16:52
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Нынешние актуальные наушники AirPods Max от Apple выполнены в основном из анодированного алюминия. Как пишет Appleinsider, сейчас компания из Купертино занимается разработкой аналогичного устройства, но с чашами, сделанными из стекла.

Помимо очевидной эстетической составляющей, приводится аргумент, что стекло, как материал, может быть лучше алюминия в плане акустики.

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Подобные умозаключения журналисты ресурса составили после ознакомления с патентной заявкой, размещенной 16 февраля.

Стоит отметить, что наличие патента отнюдь не означает, что реальный прототип когда-нибудь увидит свет, не говоря уже о полноценном выпуске.

Документ подтверждает лишь, что инженеры яблочной корпорации пусть и на бумаге, но разрабатывают самые разные варианты будущих гаджетов.

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Фото: Антон Благовещенский/РГ
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