Овен

Неплохой момент для поездки. Не стоит рассчитывать, что вам удастся отдохнуть и побыть наедине со своими мыслями.

Телец

Общение с людьми, которые сумели преуспеть, будет отличным поводом рассеять собственные сомнения.

Близнецы

В новых делах вам стоит полагаться только на собственное чутье и не пытаться повторить опыт своих предшественников.

Рак

В компании единомышленников вам будет проще сделать верный выбор и использовать ресурсы.

Лев

Вы захотите командовать даже теми, кто не обязан подчиняться вашим распоряжениям.

Дева

Вы будете слишком заняты собой, чтобы до конца осознать, что именно окружающие хотят от вас получить.

Весы

Если вы будете относиться к окружающим без сочувствия, это помешает вам понять мотивы поведения других людей.

Скорпион

Лучше не концентрировать все силы на одной задаче и не стремиться получить все и сразу.

Стрелец

Отложите в сторону все текущие дела и сосредоточьте внимание на новых предложениях.

Козерог

Вам стоит выбирать себе собеседников, поскольку от этого будет зависеть, получите ли вы удовольствие от общения.

Водолей

Старайтесь не тешить себя иллюзиями, иначе вы можете взяться за дела, которые сулят вам одни убытки.

Рыбы

Неподходящий момент для заключения брака. Лучше стоит задуматься о возможной смене работы.