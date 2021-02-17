Байден: К концу июля каждый американец сможет вакцинироваться от COVID-19

Каждый желающий американец сможет вакцинироваться от нового коронавируса только к концу июля, когда в стране будет достаточное количество вакцины. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая на встрече с общественностью в Милуоки (штат Висконсин).

Байден отметил, что за первые недели в офисе его администрации удалось добиться значительного увеличения производства вакцины, пишет ТАСС. "К концу мая у нас будет 400 млн доз, а к концу июля - 600 млн", - уточнил он. Президент США указал и на успехи в развитии инфраструктуры вакцинирования: "мы значительно расширили количество мест, где можно сделать прививку".

Американский лидер также заявил, что жизнь в США может начать возвращаться в прежнее русло не раньше конца 2021 года. "Думаю, к следующему Рождеству мы будем в существенно другом мире, значительно меньше людей должны будут социально дистанцироваться, носить маски", - заявил Байден CNN.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи высказал мнение, что вакцинация от коронавируса в США станет общедоступной для основной части населения не раньше конца весны.