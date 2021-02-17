Байден заявил, что детей любит больше, чем людей

Президент США Джо Байден в очередной раз позабавил американцев, допустив оговорку во время выступления в Милуоки.

Выйдя на сцену, политик начал короткий диалог с ведущим Андерсоном Купером. "Понятно, что ты бы сейчас предпочел быть дома и проводить время с ребенком, а не здесь со мной", - пошутил хозяин Белого дома. Ведущий, ставший отцом в апреле прошлого года, согласился с президентом.

"Отлично тебя понимаю. Все знают, что дети мне нравятся больше, чем люди", - с улыбкой сказал американский лидер, добавив, что старается уделять время своим внукам.

Ранее 78-летний политик неоднократно допускал в своей речи разного рода оговорки и неточности, а Дональд Трамп критиковал его, напоминает ТАСС.