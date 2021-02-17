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17.02.2021 06:15
Рубрика: В мире

Байден заявил, что детей любит больше, чем людей

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Президент США Джо Байден в очередной раз позабавил американцев, допустив оговорку во время выступления в Милуоки.

Фото: REUTERS
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Выйдя на сцену, политик начал короткий диалог с ведущим Андерсоном Купером. "Понятно, что ты бы сейчас предпочел быть дома и проводить время с ребенком, а не здесь со мной", - пошутил хозяин Белого дома. Ведущий, ставший отцом в апреле прошлого года, согласился с президентом.

"Отлично тебя понимаю. Все знают, что дети мне нравятся больше, чем люди", - с улыбкой сказал американский лидер, добавив, что старается уделять время своим внукам.

Ранее 78-летний политик неоднократно допускал в своей речи разного рода оговорки и неточности, а Дональд Трамп критиковал его, напоминает ТАСС.

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